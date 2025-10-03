Denné zhrnutie: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum

- Americké indexy rastú, aj keď trh stále žije s rizikom možného shutdownu. Investori sa zdajú byť presvedčení, že akékoľvek fiškálne turbulencie rast nezastavia. Russell 2000 si vedie v USA najlepšie, čo signalizuje vysokú chuť k riziku, a samotný index bol dlhodobo podkapitalizovaný.
- Na americkom akciovom trhu negatívne vyčnieval Palantir, ktorého akcie klesli približne o 5 %. Dôvodom boli správy o problémoch s prototypmi, ktoré medzi investormi vyvolali pochybnosti.
- Na európskych burzách prevláda rast a investori si udržujú pozitívny sentiment. Ukazuje sa, že napriek obavám o ekonomiku zostávajú trhy optimistické. FTSE100 dosiahol nové historické maximum. Nie všetky európske burzy sa však pohybujú rovnakým smerom. Niekoľko výnimiek zakončilo deň miernym poklesom. WIG a DAX zaostávajú, keď stratili 0,3 %.
- Signály z Číny ukazujú pripravenosť na masívne investície v USA. Návrh by bol súčasťou širšej dohody, v rámci ktorej by došlo k uvoľneniu niektorých obchodných obmedzení.
- Európske dáta PMI v službách boli pod očakávaniami analytikov. Hodnoty však väčšinou zostávajú nad neutrálnou úrovňou. V mnohých krajinách sektor služieb ukazuje známky odolnosti, čo investorom dáva nádej na mäkké pristátie ekonomiky.
- Horšia je situácia v priemysle eurozóny, kde hodnoty PMI sklamali. Poklesy boli hlbšie, než sa očakávalo, čo signalizuje ďalšie oslabovanie výroby.
- V USA si služby viedli lepšie. Výsledky potvrdili, že americká ekonomika v tomto segmente stále vykazuje značnú silu. Naopak dáta ISM z americkej ekonomiky sklamali a boli pod očakávaniami.
- Na komoditnom trhu silno rastie meď, ktorej cena pridáva vyše 2 %. Investori to vnímajú ako signál zlepšujúcich sa vyhliadok dopytu. Cena komodity je blízko historických maxím.
- Drahé kovy pokračujú v rastovej sérii a zaznamenali ďalší úspešný deň. Platina a striebro dnes vzrástli približne o 2 %.
- Na komoditnom trhu sa nedarí kakau, ktoré kleslo o viac než 4 %. Ponukový tlak dominoval obchodovaniu a viedol k ďalšiemu prudkému výpredaju. Káva medzitým pridala približne 2 %.
- Pozitívny sentiment pretrváva aj na kryptomenovom trhu. Investori znovu zvyšujú angažovanosť v digitálnych aktívach. Najviac vyčnieva Binance Coin, ktorý vzrástol o viac než 5 %. Rastie aj Bitcoin – o 2 %, a token sa znovu nachádza veľmi blízko historického maxima.
- Na menovom trhu jasne strácajú dolár aj jen. Lepšie si vedie britská libra.
Denné zhrnutie: US100 rastie takmer o 1 % 📈 Kryptomeny a drahé kovy posilňujú
EURUSD bez zmeny po vystúpení Lagardeovej 💶 📌
NATGAS rastie vďaka chladnejším predpovediam počasia📈 Ropa blízko rezistenčnej zóny
AstraZeneca podpísala dohodu s Algen Biotechnologies v hodnote až 555 miliónov USD
