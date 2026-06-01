Strategy predáva Bitcoin

Spoločnosť Strategy, známa aj ako MicroStrategy, predala až 32 bitcoinov. Samotná Strategy po tejto transakcii stráca 5 %.
Pokles hodnoty spoločnosti je pochopiteľný. Strategy sa označuje za „treasury“ spoločnosť, čo znamená, že jej hlavnou hodnotou je Bitcoin a jej obchodným modelom je jeho akumulácia. Predaj Bitcoinu preto znamená pokles hodnoty spoločnosti. Je 32 bitcoinov veľa?
Hodnota transakcie predstavuje približne 2,5 milióna USD, zatiaľ čo spoločnosť stále drží Bitcoin v hodnote viac ako 60 miliárd USD. Transakcia je významná, ale v širšom kontexte stále okrajová. Dôležitejšia než objem alebo hodnota transakcie je zmena sentimentu a naratívu voči kryptomenám.
Historicky bol Bitcoin určitým barometrom trhového sentimentu a rizikového apetítu. Rast aktíva, ktorého hodnota je z pohľadu valuačných modelov čisto špekulatívna, prirodzene poukazuje na prebytočnú likviditu na trhu a rast tolerancie investorov voči rizikovým aktívam.
Táto korelácia sa však postupom času začala narúšať. Čoraz častejšie vidíme, že sa Bitcoin správa ako protiváha k akciovým alebo dlhopisovým portfóliám, čo je zjavným dôsledkom väčšej inštitucionálnej adopcie. Môže to však byť problém pre ocenenie kryptomien?
Bitcoin aktuálne výrazne zaostáva za indexmi a existuje na to niekoľko dôvodov.
Hodnota kryptomien je sama osebe subjektívny koncept. Vzácnosť, nech je akákoľvek, automaticky neznamená hodnotu. Samotný Bitcoin je ako platobný prostriedok pomerne nedokonalý a časy, keď bol vnímaný ako technologická novinka, patria minulosti.
- Inštitucionálna adopcia sa môže ukázať ako posledný klinec do rakvy ocenenia kryptomien, aspoň na určitý čas.
- Bitcoin neuchováva hodnotu, iba nasáva prebytočnú likviditu z trhu. Bitcoin nechráni pred infláciou, iba ťaží z uvoľnenej menovej politiky – a to nie je to isté. Aktuálne sú vyhliadky na skoré zníženie sadzieb nízke, ak nie zanedbateľné, a dlhové nástroje ponúkajú relatívne atraktívne výnosy.
- Bitcoin dnes už nie je investičnou príležitosťou, ale skôr nákladom obetovanej príležitosti v porovnaní s oveľa lepšími investíciami. Vstup veľkých fondov na trh navyše pripravil špekulantov o silu vyvolávať prudké cenové pohyby.
- Pre investorov hladných po expozícii voči rizikovejším aktívam môžu teraz ako investičné nástroje slúžiť dátové centrá a AI startupy.
BITCOIN (D1)
Cena zostáva pod priemerom EMA200 a kryptomena je už viac ako 40 % od svojho posledného vrcholu. Silnou zónou rezistencie tu môže byť trendová línia a úroveň Fibo 38,2, ktoré by mali dávať nádej na konsolidáciu a zastavenie poklesov aj za negatívnych okolností. Zdroj: xStation5
