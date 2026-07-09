Denné zhrnutie: Technológie ťahajú Wall Street vyššie. Trhy prehliadajú napätie medzi USA a Iránom

📈 Akciový trh
- Na Wall Street sa po nedávnych dňoch výpredajov vracia čiastočný optimizmus – hlavné americké akciové indexy sa dnes obchodujú v zelených číslach.
- Dow Jones získava približne 0,3 %, S&P 500 rastie o 0,8 %, ale technologický Nasdaq 100 zostáva lídrom rastu a posilňuje zhruba o 1,2 %.
- Zlepšenie sentimentu je okrem iného ťahané odrazom v polovodičovom sektore, ktorý maže časť nedávnych strát, hoci rast amerických indexov prebieha v tieni silnejúcej prestrelky medzi USA a Iránom.
- Akcie amerických výrobcov polovodičov sa odrazili od predchádzajúcich poklesov po silnom raste čínskych spoločností v tomto sektore.
- Investori to prijali ako signál pretrvávajúceho dopytu po technológiách súvisiacich s umelou inteligenciou, čo zlepšilo sentiment okolo odvetvia a podporilo akcie spoločností, ako sú Micron, Intel, AMD a Marvell.
- V polovodičovom sektore pritiahlo pozornosť investorov rozhodnutie Micronu zvýšiť investičné plány v USA na viac než 250 mld. USD do roku 2035.
- Prostriedky majú byť určené na rozšírenie domácej výroby polovodičových pamätí, vrátane technológie HBM využívanej v AI infraštruktúre, prostredníctvom výstavby nových závodov v New Yorku, Idahu a Virgínii, čo vytvorí desiatky tisíc pracovných miest.
- Investície Micronu sú reakciou na prudko rastúci dopyt po pamätiach využívaných v AI dátových centrách a na snahu USA o nezávislosť dodávateľských reťazcov od Ázie.
- Pozitívne boli prijaté informácie týkajúce sa Meta Platforms, keďže spoločnosť plánuje začať výrobu vlastného AI čipu už v septembri a zdvojnásobiť svoj výpočtový výkon, aby znížila závislosť od externých dodávateľov čipov.
- Sektor podporuje aj plánovaný debut SK Hynix v USA, ktorý by mohol dosiahnuť valuáciu viac než 26 mld. USD a stať sa jedným z najväčších IPO v histórii.
- Na európskych burzách dnes prevládali zisky, s výnimkou britského trhu, kde FTSE 100 odpísal necelých 0,2 %.
- Väčšina hlavných indexov v Európe ukončila seansu v čiernych číslach – nemecký DAX získal približne 0,8 % a španielsky IBEX 35 vzrástol o 1,1 %, podporený zlepšeným sentimentom na globálnych trhoch.
🌍 Geopolitika
- Geopolitické napätie na Blízkom východe zostáva hlavným zdrojom rizika pre finančné trhy.
- USA a Irán si vymenili útoky, čo opäť zvýšilo napätie v regióne a spochybnilo ďalší pokrok krehkých mierových rokovaní.
- Washington uskutočnil sériu leteckých úderov na iránske vojenské ciele, zatiaľ čo Teherán odpovedal raketovými a dronovými útokmi na americké základne v Bahrajne, Katare, Kuvajte a Jordánsku, čo zvýšilo obavy zo širšej regionálnej konfrontácie.
- Najväčším rizikovým bodom zostáva Hormuzský prieliv – jedna z najdôležitejších trás pre prepravu ropy a LNG na svete, kde potenciálne narušenie lodnej dopravy zvýšilo tlak na energetické trhy a vyvolalo obavy z rastu cien komodít a obnoveného inflačného tlaku.
- Štáty Perzského zálivu, vrátane Kataru, vyzvali obe strany na návrat k diplomatickému dialógu a zdôraznili potrebu chrániť regionálnu stabilitu a energetickú bezpečnosť.
- Prebiehajú zákulisné mediačné snahy tretích krajín, ktorých cieľom je priviesť USA a Irán späť k rokovaciemu stolu, obmedziť ďalšiu eskaláciu a znížiť negatívny dopad na medzinárodný obchod.
- Iránsky minister zahraničia Abbas Araghchi zdôraznil, že Irán si v prípade ďalších amerických vojenských akcií ponecháva právo na sebaobranu a bude reagovať na ďalšie kroky Washingtonu, pričom zároveň usiluje o diplomatickú podporu regionálnych štátov.
- Prezident Donald Trump uviedol, že Irán kontaktoval USA a vyjadril pripravenosť dosiahnuť dohodu napriek nedávnej vojenskej eskalácii.
- Trumpovo vyhlásenie prišlo po tom, čo americké sily uskutočnili údery na približne 170 iránskych cieľov, vrátane systémov protivzdušnej obrany, skladov rakiet a dronov a jednotiek Islamských revolučných gárd, v reakcii na predchádzajúce iránske útoky na tri tankery.
- Trump označil kroky USA za odvetu a varoval, že akákoľvek ďalšia akcia sa stretne s rozhodne silnejšou reakciou. Ďalšiu eskaláciu nevylúčil, ale ponechal otvorené dvere k návratu k rokovaniam.
- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že vojna sa ešte neskončila a že pred krajinou sa objavujú nové výzvy. Poukázal na potrebu udržať vysokú pripravenosť armády a letectva tvárou v tvár ďalším hrozbám zo strany Iránu a skupín podporovaných Teheránom.
📊 Makroekonomika
- Makroekonomické dáta z USA priniesli pozitívny signál – počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni končiacom sa 4. júla klesol na 215 000.
- Údaj naznačuje pokračujúcu stabilitu amerického trhu práce napriek predchádzajúcemu spomaleniu tempa náboru a ukazuje, že ekonomika sa nachádza vo fáze mierneho rastu zamestnanosti bez známok prudkého zhoršenia.
- Lepšie než očakávané dáta zmiernili obavy investorov o zdravie ekonomiky, Fed však situáciu naďalej sleduje, keďže stabilný trh práce obmedzuje tlak na rýchle znižovanie úrokových sadzieb, najmä pri pretrvávajúcich inflačných rizikách.
🛢️ Komodity
- Po nedávnych dynamických ziskoch dnes ropa zaznamenala korekciu.
- Investori predpokladajú, že napriek ostrej výmene paľby zostávajú diplomatické kanály otvorené a súčasná eskalácia môže byť skôr prvkom vyjednávacieho tlaku než začiatkom dlhodobého konfliktu.
- Drahým kovom sa dnes darilo – zlato získava približne 1,5 % a testuje úroveň 4 150 USD za uncu.
- Striebro rastie takmer o 4 % a blíži sa k 61 USD za uncu. Tieto zisky podporuje zvýšený dopyt po defenzívnych aktívach v dôsledku geopolitickej neistoty.
🪙 Kryptomeny
- Digitálne aktíva si taktiež pripisujú pozitívny deň.
- Bitcoin rastie o viac než 1 % a testuje úroveň 68 000 USD.
- Ethereum posilňuje približne o 0,5 % a pohybuje sa okolo 1 750 USD.
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