Graf dňa: EURUSD po zasadnutí Fedu. Trh znižuje očakávania týkajúce sa zvyšovania sadzieb

Piatkové obchodovanie na menovom páre EURUSD sa sústreďuje na pokračujúce vyhodnocovanie stredajšieho zasadnutia Federálneho rezervného systému a najnovších makroekonomických údajov z USA. Trh čoraz viac predpokladá, že Fed sa nebude ponáhľať s ďalším zvyšovaním sadzieb, hoci nedávne dáta naďalej ukazujú, že americká ekonomika zostáva relatívne odolná.
Stredajšie rozhodnutie Fedu neprinieslo žiadnu zmenu úrokových sadzieb, dôležitejšia než samotné rozhodnutie však bola komunikácia centrálnej banky. Kevin Warsh zdôraznil, že Fed musí zostať opatrný a nemôže príliš rýchlo vyhlásiť víťazstvo nad infláciou. Absencia jasného signálu, ktorý by naznačoval potrebu ďalšieho sprísňovania menovej politiky, bola zároveň trhom interpretovaná ako potvrdenie, že súčasný cyklus zvyšovania sadzieb sa môže blížiť ku koncu.
Pred zasadnutím trhové ocenenie naznačovalo možnosť ďalších dvoch zvýšení sadzieb v tomto roku. Tento scenár je teraz výrazne menej pravdepodobný, čo odstraňuje jeden z hlavných zdrojov podpory pre americký dolár.
Ďalším faktorom ovplyvňujúcim americkú menu boli včerajšie makroekonomické dáta. Rast amerického HDP sa spomaľuje, inflácia meraná indexom PCE postupne klesá, hoci zostáva zvýšená, zatiaľ čo trh práce naďalej vykazuje vysokú odolnosť. Dnešné zverejnenie inflácie CPI v eurozóne bude ďalším dôležitým signálom pre budúce rozhodovanie Európskej centrálnej banky.
EURUSD sa teraz nachádza medzi dvoma protichodnými scenármi. Na jednej strane dolár oslabujú nižšie očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb Fedu. Na druhej strane sa americkej ekonomike naďalej darí relatívne dobre, čo Fedu umožňuje zachovať reštriktívny postoj. Pri eure trh čaká na potvrdenie, že inflácia v Európe bude ďalej klesať a že ECB získa priestor na začatie uvoľňovania menovej politiky.
Zdroj: xStation5
Faktory, ktoré aktuálne ovplyvňujú EURUSD
Fed sa približuje ku koncu cyklu zvyšovania sadzieb
- Najdôležitejšou udalosťou pre menový trh v posledných dňoch bolo zasadnutie Federálneho rezervného systému. Rozhodnutie ponechať úrokové sadzby bez zmeny sa vo veľkej miere očakávalo, a preto sa hlavná pozornosť sústredila na komunikáciu centrálnej banky.
- Kevin Warsh neposilnil očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. Fed naďalej zdôrazňuje potrebu opatrnosti v boji proti inflácii, zároveň však nenaznačuje, že by ďalšie zvyšovanie nákladov na financovanie bolo v súčasnosti základným scenárom.
- V porovnaní so situáciou pred zasadnutím ide o významný posun. Trh predtým počítal s možnosťou ďalšieho zvyšovania sadzieb, keďže inflácia zostávala zvýšená a americká ekonomika naďalej vykazovala značnú odolnosť. Tieto očakávania sa teraz výrazne znížili.
- Pre dolár to znamená stratu časti podpory, ktorú mu poskytovala vyhliadka ďalšieho zvyšovania sadzieb. Neznamená to však automaticky začiatok dlhodobého downtrendu americkej meny. Fed bude naďalej reagovať na nové dáta a pretrvávajúca inflácia ponecháva možnosť udržiavať sadzby na vyšších úrovniach dlhší čas.
Americké dáta poukazujú na spomalenie, ekonomika však zostáva odolná
- Najnovšie makroekonomické údaje vytvárajú čoraz zložitejší obraz americkej ekonomiky.
- Rast HDP sa postupne spomaľuje, čo odráža vplyv predchádzajúceho zvyšovania sadzieb a prísnejších finančných podmienok. Slabšia ekonomická dynamika obmedzuje priestor na ďalšie sprísňovanie menovej politiky.
- Inflácia meraná indexom PCE, ktorý patrí medzi najdôležitejšie ukazovatele pre Fed, zároveň zostáva nad úrovňami zodpovedajúcimi cieľu centrálnej banky. Vývoj je však pozitívny, keďže cenové tlaky postupne slabnú.
- Najsilnejším argumentom pre pokračujúcu opatrnosť Fedu zostáva trh práce. Napriek vysokým úrokovým sadzbám sú podmienky zamestnanosti relatívne silné a spotrebiteľské výdavky v USA zostávajú odolné.
- Pre dolár to vytvára zmiešaný obraz. Pomalší rast a klesajúca inflácia nepodporujú scenár ďalšieho cyklu zvyšovania sadzieb, odolnosť ekonomiky však Fedu umožňuje udržiavať úrokové sadzby na zvýšených úrovniach dlhší čas.
Inflácia v eurozóne ako dôležitý test pre ECB
- Na strane eura zostáva kľúčovou udalosťou dnešné zverejnenie inflácie CPI v eurozóne.
- Trh sa zameria nielen na samotnú úroveň inflácie, ale aj na tempo zmierňovania cenového rastu. Pre ECB je kľúčovou otázkou, či inflácia klesá dostatočne rýchlo na to, aby mohla centrálna banka v budúcnosti začať uvoľňovať menovú politiku.
- Ak dáta ukážu, že inflácia zostáva vytrvalá, najmä v sektore služieb, mohlo by to znížiť očakávania rýchleho znižovania sadzieb v Európe. Takýto scenár by podporil euro.
- Výraznejší pokles inflácie by naopak zvýšil očakávania, že ECB má väčší priestor na zníženie úrokových sadzieb. V takom prípade by sa výhoda úrokového diferenciálu mohla opäť presunúť v prospech dolára.
Výnosy dlhopisov zostávajú pre dolár kľúčové
- Napriek zmene očakávaní týkajúcich sa Fedu zostávajú výnosy amerických dlhopisov veľmi dôležitým faktorom pre menový trh.
- Samotný pokles inflácie nemusí nevyhnutne znamenať trvalé oslabenie dolára. Ak Fed ponechá úrokové sadzby na zvýšených úrovniach dlhší čas, aktíva denominované v dolároch môžu zostať atraktívne.
- Trh sa preto v súčasnosti nesústredí iba na samotné ekonomické dáta, ale aj na to, ako na ne budú reagovať centrálne banky. Kľúčové bude, ako rýchlo sa budú meniť očakávania týkajúce sa budúcej menovej politiky Fedu a ECB.
EURUSD čaká na ďalší impulz
- Súčasná situácia na menovom páre EURUSD odráža stret dvoch odlišných scenárov.
- Fed naznačil, že priestor na ďalšie zvyšovanie sadzieb sa zmenšuje, čo je pre dolár negatívne. Americká ekonomika však zároveň zostáva relatívne odolná a trh práce zatiaľ neposkytuje silný argument pre rýchle znižovanie sadzieb.
- Pre euro budú naďalej kľúčové inflačné dáta a budúce rozhodnutia ECB. Ak bude inflácia v Európe klesať pomalšie, než trh očakáva, euro by mohlo získať podporu. Ak sa proces dezinflácie zrýchli, tlak na spoločnú menu by mohol vzrásť.
- EURUSD preto zostáva predovšetkým odrazom rozdielov v očakávaniach menovej politiky. Pre trh už nie je kľúčová iba súčasná úroveň inflácie, ale aj to, ktorá centrálna banka bude mať väčší priestor udržiavať reštriktívnu menovú politiku dlhší čas.
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