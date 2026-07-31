📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (30.7.2026)

Víťazi:
-
SanDisk Corp (SNDK) +25,99 %: Známy výrobca pamäťových kariet, flash diskov a SSD diskov.
-
EMCOR Group Inc (EME) +19,32 %: Spoločnosť poskytujúca inžinierske a stavebné služby, infraštruktúru a komplexnú správu budov.
-
Micron Technology Inc (MU) +18,36 %: Jeden z najväčších svetových výrobcov pamäťových čipov (DRAM a NAND) a dátových úložísk.
-
Lam Research Corp (LRCX) +17,98 %: Popredný dodávateľ zariadení a služieb pre výrobu polovodičových čipov a integrovaných obvodov.
-
Quanta Services Inc (PWR) +17,26 %: Poskytovateľ špecializovaných zmluvných služieb pre elektrárenskú, plynárenskú a telekomunikačnú infraštruktúru.
-
Microsoft Corp (MSFT) +15,51 %: Technologický gigant, líder v oblasti podnikového softvéru, cloudových služieb (Azure) a umelej inteligencie.
-
Western Digital Corp (WDC) +15,37 %: Popredný svetový výrobca pevných diskov (HDD) a flash pamäťových zariadení.
-
Lumentum Holdings Inc (LITE) +15,09 %: Výrobca optických a fotonických produktov, ktoré sa využívajú v telekomunikačných sieťach a komerčných laseroch.
-
Applied Materials Inc (AMAT) +14,97 %: Kľúčový dodávateľ výrobných zariadení, služieb a softvéru priamo pre továrne vyrábajúce polovodiče a displeje.
-
Teradyne Inc (TER) +14,43 %: Vývojár a dodávateľ automatických testovacích zariadení a priemyselných robotov (okrem iného vlastní spoločnosť Universal Robots).
Porazení:
-
Fair Isaac Corp (FICO) -17,01 %: Softvérová a dátová analytická spoločnosť, v USA absolútne dominantná vďaka svojmu úverovému skóre (tzv. FICO score), podľa ktorého banky posudzujú bonitu klientov.
-
C.H. Robinson Worldwide Inc (CHRW) -15,44 %: Jeden z najväčších svetových poskytovateľov logistických služieb a nákladnej prepravy.
-
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) -9,78 %: Tretí najväčší prevádzkovateľ výletných zaoceánskych lodí na svete.
-
Altria Group Inc (MO) -9,32 %: Jedna z najväčších svetových tabakových spoločností (prevádzkuje napríklad predaj cigariet Marlboro na americkom trhu).
-
L3Harris Technologies Inc (LHX) -8,61 %: Americká technologická spoločnosť a kľúčový dodávateľ v oblasti obrany, letectva a bezpečnosti.
-
Meta Platforms Inc (META) -7,95 %: Technologický gigant a prevádzkovateľ najväčších sociálnych sietí (Facebook, Instagram, WhatsApp).
-
Gartner Inc (IT) -7,68 %: Popredná svetová výskumná a poradenská spoločnosť v oblasti informačných technológií.
-
Carvana Co (CVNA) -7,36 %: Inovatívny online predajca ojazdených automobilov, známy predovšetkým svojimi presklenými niekoľkoposchodovými "predajnými automatmi" na autá.
-
FactSet Research Systems Inc (FDS) -6,74 %: Poskytovateľ finančných informácií a analytického softvéru pre investičných profesionálov, portfólio manažérov a bankárov.
-
Verisk Analytics Inc (VRSK) -6,01 %: Spoločnosť poskytujúca dátovú analytiku a hodnotenie rizík, ktorej služby využíva predovšetkým poisťovníctvo.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
🎥 Spoznajte najväčšie čipové spoločnosti sveta
🎥 Ranný komentár: AI infra akcie sú späť, výsledky Amazonu, Applu a „víťazstvo" Adidasu
Ekonomický kalendár: Kľúčové odčítania CPI pre Európu a finančné výsledky ropných gigantov
Ranné zhrnutie: AI podporuje oživenie. Technologický sektor sa výrazne vracia.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.