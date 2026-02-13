Denné zhrnutie: Trh kompenzuje straty a čaká na zníženie úrokových sadzieb

- Wall Street končí týždeň vyššie. Hlavné americké indexy dnes vzrástli o približne 0,5 %. Výnimkou je Russell 2000, ktorého futures získavajú takmer 2 % na základe makroekonomických údajov, ktoré podnecujú nádeje na zníženie úrokových sadzieb. Spoločnosti v tomto indexe z toho budú mať najväčší prospech. Napriek optimistickému piatkovému obchodovaniu indexy končia výrazne pod úrovňou pondelkového otvorenia.
- Americký BLS zverejnil údaje o inflácii za január, ktoré boli nižšie ako očakávania. Ročný nárast cien bol 2,4 % oproti očakávaniam 2,5 %. Na mesačnej báze ceny vzrástli o 0,2 % oproti očakávaným 0,3 %. Jadrová inflácia splnila cieľ, keď dosiahla 2,5 % medziročne a 0,3 % medzimesačne.
- Sezóna zverejňovania výsledkov technologických spoločností stále pokračuje. Spoločnosti Arista Networks a Applied Materials prekvapili pozitívne, keď vzrástli o (viac ako) 5 % resp. 8 %.
- V Európe bola obchodná seansa zmiešaná. Mierne zisky, obmedzené na 0,5 %, zaznamenali DAX, švajčiarsky SMI a FTSE 100. Medzi najväčších prepadlíkov patria taliansky FTSE MIB, poľský WIG20 a španielsky IBEX 35, kde straty presiahli 1,5 %. CAC 40 si vedie lepšie, so stratami obmedzenými na 0,4 %.
- Eurostat zverejnil predbežné údaje o hospodárskom raste v Európskej únii, ktoré boli v súlade s očakávaniami. HDP EÚ medziročne vzrástol o 1,3 %, pričom štvrťročný rast bol 0,3 %. Údaje o obchode a zamestnanosti prekonali očakávania. Zamestnanosť v bloku vzrástla o 0,7 % a obchodný prebytok sa zvýšil na 12,6 mld. EUR.
- Nemecká priemyselná a stavebná spoločnosť Ingersoll výrazne prekonala očakávania investorov. Hodnota spoločnosti vzrástla o viac ako 6 %.
- Drahé kovy si čiastočne kompenzujú svoje nedávne straty. Striebro vzrástlo o 3,5 %, zatiaľ čo zlato posilnilo o viac ako 2 %.
- Na devízovom trhu posilňuje britská libra a novozélandský dolár v priemere o 0,2 – 0,3 %. Obmedzené oslabenie možno pozorovať u mien strednej a východnej Európy.
- Veľmi silné výsledky spoločnosti Coinbase posilňujú trh s kryptomenami. Spoločnosť jasne prekonala očakávania a zdôraznila veľké hotovostné rezervy, čím posilnila svoju hodnotu o viac ako 15 %. Bitcoin posilnil o 4,5 % a drží sa na úrovni okolo 69 000 USD, zatiaľ čo ethereum posilnilo o viac ako 6 % a vrátilo sa nad hranicu 2 000 USD.
