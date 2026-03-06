Ropa rastie o 11 % pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe 📈Rast VIXu poháňa strach na Wall Street

Futures na ropu Brent (OIL) dnes rastú o viac ako 11 %, čím nadväzujú na predchádzajúci býčí impulz a už prekonali hranicu 93 USD za barel. Spolu s ropou rastú aj obavy z inflácie, výnosov amerických štátnych dlhopisov a sily amerického dolára. Dopyt po VIXe výrazne vzrástol pre očakávania vyššej volatility na indexe S&P 500, ktorý sa napriek geopolitickému napätiu a rastúcim rizikám stagflácie stále nachádza len asi 5 % pod svojím historickým maximom pri úrovni 7 000 bodov.
- Spojené štáty signalizovali, že odpovedia po útoku zameranom na základňu v Bahrajne.
- Irak oznámil raketový útok na vojenskú základňu Taji (kde sídli Americké diplomatické centrum) pri medzinárodnom letisku v Bagdade.
- Irán uviedol, že spustil ďalšiu vlnu útokov na vybrané ciele v regióne, a varoval, že môže zasiahnuť európske krajiny, ak sa EÚ zapojí do vojny.
- Donald Trump dnes povedal, že nie je priestor na rokovania, čo naznačuje, že v hre je iba „úplné“ vojenské víťazstvo Spojených štátov, čo pravdepodobne znamená predĺžený konflikt s možným zapojením pozemných síl.
Ceny ropy na globálnych trhoch teraz prekonali 90 USD za barel prvýkrát od roku 2023.
OIL (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Futures na VIX rastú na úrovne, ktoré trhy nevideli od apríla 2025, keď trhmi otriasali obavy spojené s clami Donalda Trumpa a ich možným dosahom na globálnu ekonomiku. Dopyt po zaistení prostredníctvom expozície na VIX navyše rastie aj pred víkendom, keďže investori nechcú ponechať svoje pozície bez zaistenia pre prípad, že sa konflikt počas víkendu ďalej vyostrí.
Zdroj: xStation5
