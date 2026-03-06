Denné zhrnutie: Indexy a kryptomeny klesajú pre rastúce ceny ropy 🚩 Zlato a americký dolár posilňujú

Piatkové obchodovanie na Wall Street prinieslo poklesy a viac než 10 % rast cien ropy, ktorá sa prvýkrát od roku 2023 dostala nad 93 USD. Konflikt na Blízkom východe pokračuje, pričom Irán dnes vykonal útoky na americké základne v Bahrajne a Iraku. Donald Trump zdôraznil, že Spojené štáty budú vo vojne pokračovať až do totálneho víťazstva, čím posilnil očakávania trhu, že operácia môže trvať minimálne niekoľko týždňov. Neoficiálne mal Marco Rubio uviesť, že operácia môže trvať približne štyri týždne.
Uprostred rastúcej geopolitickej a ekonomickej neistoty vrátane rizík stagflácie posilňuje zlato o viac ako 1,5 % a rastie nad 5 160 USD za uncu, a to napriek pokračujúcej sile amerického dolára a vyšším výnosom dlhopisov. Dnešný report NFP z amerického trhu práce vyšiel výrazne pod očakávaním, zatiaľ čo maloobchodné tržby v USA za február mierne prekonali odhady.
USA, februárový report NFP:
- Zmena zamestnanosti: -92 tis. (odhad: 55 tis.; predchádzajúci: 126 tis., revízia zo 130 tis.)
- Miera nezamestnanosti: 4,4 % (odhad: 4,3 %; predchádzajúci: 4,3 %)
- Rast priemerných miezd: 3,8 % YoY (odhad: 3,7 %; predchádzajúci: 3,7 %)
USA, januárové maloobchodné tržby:
- Hlavný ukazovateľ: -0,2 % MoM (odhad: -0,3 %; predchádzajúci: 0 %)
- Jadrový ukazovateľ: 0 % MoM (odhad: +0,1 %; predchádzajúci: 0 %)
Najnovší report NFP prekvapil všetky odhady a znamenal druhý pokles zamestnanosti v USA za posledných päť mesiacov. Slabosť na trhu práce bola viditeľná takmer vo všetkých sektoroch, pričom najväčšia korekcia sa objavila v zdravotníctve a školstve (-34 tis. oproti predchádzajúcim +129 tis.), ktoré boli v minulom reporte najsilnejšími sektormi. Druhý najväčší pokles zaznamenali služby v oblasti voľného času a pohostinstva (-27 tis.).
Aj Bitcoin dnes oslabuje, keď cena klesla z približne 71 000 USD na 68 000 USD. Pokles opäť oslabil nádeje na širšie oživenie, pričom posledná rastová vlna sa zastavila v pásme 74–75 tis. USD — teda na úrovni, ktorá je považovaná za dôležitú z pohľadu pozícií dealerov. Ethereum oslabuje ešte výraznejšie; druhá najväčšia kryptomena stráca viac ako 5 % a prepadla sa pod 2 000 USD.
HDP eurozóny za 4. štvrťrok 2025 v sezónne upravenom medzikvartálnom vyjadrení zaostalo za očakávaním a dosiahlo 0,2 % (odhad: 0,3 %; predchádzajúci: 0,3 %).
Dáta z eurozóny:
- Vládne výdavky (QoQ), Q4: 0,5 % (odhad: 0,5 %; predchádzajúci: 0,7 %)
- Spotreba domácností (QoQ): 0,4 % (odhad: 0,4 %; predchádzajúci: 0,2 %)
- HDP SA (YoY), Q4: 1,2 % (odhad: 1,3 %; predchádzajúci: 1,3 %)
- Zamestnanosť (QoQ), finálne Q4: 0,2 % (predchádzajúci: 0,2 %)
- Zamestnanosť (YoY), finálne Q4: 0,7 % (predchádzajúci: 0,6 %)
Akcie Boeingu (BA.US) rastú o viac ako 2,5 % po tom, čo denník Financial Times uviedol, že spoločnosť rokuje s Čínou o objednávke 500 lietadiel Boeing 737 MAX. Objednávka by mohla byť súčasťou širších ekonomických vzťahov medzi Spojenými štátmi a Čínou a zároveň by mohla spoločnosti poskytnúť výraznú podporu jej backlogu.
Podľa France24, s odvolaním sa na iránske ministerstvo zahraničných vecí, Irán uviedol, že „Európska únia sa stane legitímnym cieľom, ak sa Európa zapojí do vojny na Blízkom východe.“ Futures na EU50 zatiaľ na tieto komentáre reagujú len veľmi obmedzene. Francúzsko v poslednom období presunulo do oblasti lietadlovú loď.
Zdroj: xStation5
