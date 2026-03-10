Denné zhrnutie: Trhy brzdia denné zisky; Irán má v Hormuzskom prielive použiť míny🚨

- Americké akciové trhy strácajú rastovú dynamiku po tom, čo americké spravodajské služby uviedli, že existujú náznaky, že Irán začal v Hormuzskom prielive klásť námorné míny.
- Očakáva sa, že zásoby krajiny sa budú pohybovať v rozmedzí 2 000 až 6 000 lokálne vyrábaných, ruských a čínskych mín. Tie sa majú prepravovať malými člnmi, ktoré môžu niesť 2 až 3 takéto míny.
- Táto správa v posledných minútach vyvolala návrat cien ropy nad 88 USD za barel a indexy na Wall Street odovzdali časť svojich denných ziskov.
- Zaujímavé však je, že podľa Axios Spojené štáty žiadajú Izrael, aby zastavil útoky na iránske energetické zariadenia, čo je Trumpov prvý takýto zásah v prebiehajúcom konflikte na Blízkom východe.
- US100 je aktuálne vyššie o 0,67 %, US500 rastie o 0,55 % a US2000 pridáva 0,9 %.
- Po tretí raz za posledných 10 mesiacov US100 bráni zónu okolo 200-dňového EMA a dnešná rastová dynamika posúva kontrakt nad 100-dňový EMA. V strednodobom horizonte to znamená, že uptrend definovaný týmito krivkami zostáva zachovaný.
- Rezidenčný trh nehnuteľností v USA pozitívne prekvapil, keď v druhom mesiaci roka 2026 rástol napriek očakávaniam miernych poklesov. Napriek občasným poklesom pod 4 milióny sa dopyt na trhu javí ako stabilný.
- Európske trhy uzavreli obchodovanie výrazne vyššie. Nemecký DAX pridal 2,25 %, francúzsky CAC40 2,16 %, britský FTSE100 1,59 % a poľský WIG20 2,16 %.
- Na forexovom trhu dnes posilňuje najviac austrálsky dolár. Najväčšie poklesy zaznamenávajú japonský jen a švajčiarsky frank.
- Akcie Novo Nordisk (NVO.US) dnes klesajú o viac než 3 % po tom, čo americký úrad FDA zaslal firme varovný list pre porušenia postupov hlásenia nežiaducich účinkov, vrátane Ozempicu. Podľa vyhlásenia kontrola FDA zistila, že spoločnosť nenahlásila niektoré závažné prípady — vrátane dvoch úmrtí a jednej samovraždy — v požadovanej lehote 15 dní.
- Nvidia vyvíja softvérovú vrstvu okolo AI. Podľa Wired spoločnosť pracuje na open-source platforme AI agentov s názvom NemoClaw, zameranej primárne na firemných zákazníkov. Platforma umožní firmám delegovať zložité úlohy na AI agentov v mene ich zamestnancov.
- Na vlne odrazu indexov na Wall Street a prudkého poklesu cien ropy dnes kontrakt na index volatility CBOE VIX (VIX) klesá o viac než 2,5 %.
- Konečný odhad japonského HDP za 4. štvrťrok 2025 bol výrazne revidovaný smerom nahor, čo vymazalo pesimizmus investorov po predchádzajúcom poklese HDP v reakcii na chaos v americkej obchodnej politike v roku 2025 a pokračujúci slabý spotrebiteľský dopyt. Medzikvartálny rast bol zvýšený zo sklamávajúcich 0,1 % na 0,3 % (1,3 % anualizovane).
- Po prvý raz po viac než roku zároveň vzrástli aj reálne mzdy (+1,4 %), čo sa premietlo do vyššej spotreby japonských domácností (+0,3 % m/m vs. odhad 0,1 %).
- Ropa Brent je aktuálne nižšie o 1,3 %, zatiaľ čo WTI klesá o 4,5 %. Poklesy pokračujú aj pri NATGAS, kde ceny klesajú o viac než 2 %.
- Drahé a priemyselné kovy opäť získavajú pôdu pod nohami. GOLD je aktuálne vyššie o 0,85 % a SILVER o 0,77 %. Kontrakt na COPPER dnes pridáva 1,7 %.
- Zlepšenie sentimentu na trhoch sa odráža aj na kryptotrhu, kde sa bitcoin intradenne obchoduje o 2 % vyššie, v blízkosti pásma 70 000 USD.
