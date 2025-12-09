Denné zhrnutie: Trhy vyčkávajú pred Fedom, striebro rastie nad 60 USD (09.12.2025)

- Volatilita na Wall Street zostáva obmedzená, keďže investori vyčkávajú pred zajtrajším rozhodnutím FOMC o úrokových sadzbách v USA. Dow Jones je opäť najslabší spomedzi hlavných indexov (US30: -0,2 %), zatiaľ čo S&P 500 (US500) a Nasdaq (US100) sa obchodujú na nezmenených úrovniach. Russell 2000 (US2000: +0,5 %) trávi seansu v zelených číslach.
- Kevin Hassett, hlavný kandidát na nástupcu Jeroma Powella, by na vrchol zoznamu pre ďalšieho predsedu postavil ministra financií Scotta Bessenta, „aj keď Bessent túto rolu nechce.“
- Počet pracovných miest podľa správy JOLTS v októbri nečakane vzrástol na päťmesačné maximum (7,65 mil.; odhad 7,12 mil.; predchádzajúca hodnota 7,23 mil.). Nábor sa však spomalil, prepúšťanie vzrástlo a počet dobrovoľných odchodov klesol na päťročné minimum, čo naznačuje zamrznutý trh práce.
- Sentiment v Európe bol dnes zmiešaný. Najväčší pokles zaznamenal francúzsky CAC40 (FRA40: -1 %), miernejší tlak bol vidieť na britskom FTSE 100 (UK100: -0,2 %). Zisky si pripísali Taliansko (ITA40: +0,1 %), Španielsko (SPA35: +0,1 %), Nemecko (DE40: +0,5 %) a Poľsko (W20: +2,1 %).
- RBA ponechala úrokové sadzby v Austrálii na úrovni 3,60 %, ako sa očakávalo. Guvernér centrálnej banky naznačil možný návrat k zvyšovaniu sadzieb, čo ďalej podporilo austrálsky dolár (AUD).
- Japonský jen zostáva najslabšou menou skupiny G10, keď predĺžil straty po horšom než očakávanom poklese HDP v 3. štvrťroku (-0,6 % vs. očak. -0,4 %). Dolarový index pridáva ďalších 0,2 % pred rozhodnutím FOMC a obchoduje sa na najvyššej úrovni za posledný týždeň. EURUSD klesá o 0,14 % na 1,162.
- Striebro dnes vedie medzi drahými kovmi, keď si pripísalo približne 3,9 % a dosiahlo ďalší rekord nad 60 USD. Zlato taktiež profituje z holubičích očakávaní týkajúcich sa politiky Fedu v roku 2026 (+0,4 % na 4 205 USD).
- Na trhu energetických komodít poklesy pokračujú: ropa Brent a WTI oslabujú približne o 1 %, zatiaľ čo zemný plyn (NATGAS) klesá o ďalších 4,8 %.
