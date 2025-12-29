Denné zhrnutie: Poklesy na indexoch a prepad drahých kovov

- Americký trh začína týždeň v negatívnej nálade, pričom hlavné indexy zaznamenávajú straty. Najviac oslabuje NASDAQ100, ktorého kontrakty klesajú o viac než 0,6 %. Podobné straty zaznamenáva aj Russell2000. S&P500 a Dow si vedú o niečo lepšie, ich kontrakty klesajú len o niečo viac než 0,4 %.
- Zreteľné je zhoršenie sentimentu, najmä voči veľkým technologickým spoločnostiam. Nvidia a Palantir oslabujú o 1,5 %, Tesla klesá o viac než 2 %.
- V USA prekvapil údaj o čakajúcich predajoch domov, ktoré vzrástli o 3,3 % medzimesačne oproti očakávanému rastu o 1 %. Nadbytok ponuky a ceny neprispôsobené trhovým podmienkam začínajú pociťovať aj predávajúci.
- Na európskych burzách prebehla zmiešaná obchodná seansa. Počas obchodovania indexy mierne klesali a uzavreli deň na úrovniach blízkych otváracím. Po skončení obchodovania však kontrakty pokračovali v raste. Najvýraznejší nárast možno pozorovať pri holandskom NED25, ktorý si pripisuje viac než 0,6 %. SPA35 a DE40 rastú o viac než 0,2 %, zatiaľ čo EU50, UK100 a FRA40 posilňujú len mierne nad 0,1 %. Poklesy pretrvávajú v Taliansku, kde ITA40 oslabuje o 0,2 %.
- Pod tlakom ďalšieho prchavého „úspechu“ v rámci predstieraných mierových rokovaní o Ukrajine výrazne oslabili európske obranné spoločnosti. Rheinmetall klesol takmer o 1 %, Leonardo o necelé 2 %. Niekoľko hodín po skončení obchodovania ruská diplomacia oznámila, že došlo k neúspešnému útoku na jednu z rezidencií ruského prezidenta. Podľa predstaviteľov Ruskej federácie ide o ďalšiu zámienku na dištancovanie sa od rokovaní.
- Ďalšia vlna nepokojov na Blízkom východe podporuje ceny ropy. Saudská Arábia – najväčší svetový producent ropy – opäť zvyšuje svoju angažovanosť v jemenskom konflikte. Ceny ropy rastú približne o 2 %.
- EIA zverejnila správu o zásobách zemného plynu. Zásoby vzrástli, ale menej, než sa očakávalo, čo viedlo k rastu kontraktov na zemný plyn (NATGAS) približne o 3 %. EIA mala dnes zverejniť aj údaje o zásobách ropy, no tento údaj bude oneskorený.
- Ceny kakaa stúpajú o viac než 5 % v dôsledku slabších než očakávaných dodávok poľnohospodárskych komodít do prístavov na Pobreží Slonoviny.
- Veľmi výrazné prepady zasiahli trh s drahými kovmi. Najviac stráca paládium, ktoré oslabuje o 16 %. Platina klesá o 13 %, striebro o viac než 9 % a zlato stráca približne 4,5 %. Uzatváranie špekulatívnych pozícií v prostredí extrémneho prekúpenia a nízkej likvidity sa časovo zhoduje s oznámením o zvýšení maržových požiadaviek zo strany CME.
- Na devízovom trhu možno pozorovať mierne, ale široko rozšírené posilnenie amerického dolára a japonského jenu. Slabší výkon podáva novozélandský dolár, thajský baht a maďarský forint.
- Negatívna nálada pretrváva aj na trhu kryptomien, kde väčšina tokenov zaznamenáva mierne straty. Bitcoin sa drží okolo 87 300 USD, zatiaľ čo Ethereum je na tom horšie a klesá pod 2 950 USD. Strácajú aj spoločnosti napojené na kryptopriemysel.
