US OPEN: Začiatok týždňa s miernymi poklesmi na pozadí geopolitického napätia

- Diplomatické napätie vyvoláva neistotu medzi investormi.
- Striebro a súvisiace aktíva sú pod tlakom.
- Intel predáva svoje akcie.
- Diplomatické napätie vyvoláva neistotu medzi investormi.
- Striebro a súvisiace aktíva sú pod tlakom.
- Intel predáva svoje akcie.
Obchodovanie na začiatku týždňa v USA začína s výrazne negatívnym sentimentom, a to napriek pokračujúcemu obdobiu zníženého záujmu investorov. Geopolitické a finančné napätie určujú smer pohybu indexov. Najväčšie poklesy sú viditeľné pri kontraktoch na US100 – cez 0,8 %. Miernejšie straty zaznamenávajú S&P500 a Russel2000, kde sú poklesy cien kontraktov obmedzené na približne 0,4 %.
- Cenotvorné faktory geopolitického charakteru prichádzajú z východu aj západu. Investori sa opäť pokúšajú zhodnotiť vplyv rokovaní o Ukrajine pod vedením USA, napriek tomu, že sú zatiaľ neproduktívne.
- Medzitým Čína spustila neohlásené, rozsiahle vojenské cvičenie "Justice Mission 2025". Zároveň obmedzila vývoz striebra a znížila clá na vybrané produkty, vrátane batérií a zdravotníckeho tovaru.
- Retailoví investori zostávajú zameraní na striebro, ktoré po parabolickom raste v posledných dňoch prechádza rovnako prudkou korekčnou fázou. Významným faktorom je zvýšenie poplatkov burzou CME, čo spustilo vlnu uzatvárania špekulatívnych pozícií.
Makroekonomické dáta:
-
Čakajúce predaje domov (medzimesačne) za november – očakáva sa pokles približne o 1 %
-
Index výrobnej aktivity Dallas FED za december
-
Zásoby ropy – trh opäť očakáva pokles o viac než 2 milióny barelov
-
Týždenná správa EIA o zásobách plynu
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupujúci dokázali čiastočne vyrovnať straty z predchádzajúceho vrcholu, no rastové momentum zreteľne slabne. Ak sa dopytu nepodarí udržať úroveň okolo 25 900 bodov, je vysoko pravdepodobné naplnenie formácie dvojitého vrcholu. V takom prípade je cieľom pokles pod FIBO 23,6 – čo predstavuje prvú významnú podporu.
Firemné správy:
-
Coupang (CPNG.US) – Kórejský e-commerce operátor obchodovaný na NYSE rastie o takmer 3 %, po tom, čo oznámil kompenzácie v reakcii na nedávny únik dát.
-
Coeur Mining (CDE.US) – Spoločnosti ťažiace striebro zaznamenávajú pokles po dnešnom prepade cien drahých kovov. Poklesy presahujú 4 %.
-
Energy Fuels (UUUU.US) – Výrobca jadrového paliva posilňuje o viac než 3 %, po zvýšení výhľadu produkcie a predaja.
-
Intel (INTC.US) – Výrobca procesorov predal 214,8 milióna svojich akcií spoločnosti Nvidia za 5 miliárd dolárov.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
⏫Rast striebra a zlata pred zápisom FOMC
Denné zhrnutie: Poklesy na indexoch a prepad drahých kovov
US OPEN: Sviatočné obdobie tlmí volatilitu napriek politickým rizikám
DE40: Regulačné a diplomatické eskalácie počas sviatkov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.