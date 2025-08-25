Denné zhrnutie: Trhy zastavili piatkovú eufóriu

-
Pokles cien plynu: Kontrakty na zemný plyn (NATGAS) oslabili približne o 2 % v dôsledku pre-rollovania futures kontraktov a nových predpovedí, ktoré naznačujú ochladenie počasia v USA na konci augusta a začiatku septembra.
Trh netrpezlivo očakáva stredajšie výsledky hospodárenia Nvidie za 2Q 2025, ktoré môžu výrazne ovplyvniť náladu investorov.
Na Wall Street dominujú poklesy. Index Russell 2000 klesá takmer o 0,7 %, zatiaľ čo Nasdaq sa zotavil zo skorých strát a aktuálne rastie o 0,16 %. Index S&P 500 je nižšie o 0,14 %.
Forex: Najviac posilnili austrálsky dolár a americký dolár voči širokému košu mien. Naopak, oslabovalo euro a japonský jen.
Nemecký index podnikateľskej klímy Ifo v auguste nečakane vzrástol na 89,0 z júlových 88,6. Ide o najvyššiu hodnotu za viac než rok, čo signalizuje zlepšenie nálady medzi nemeckými firmami.
Ørsted (ORSTED.DK) stráca 15 % kvôli sporu s prezidentskou administratívou ohľadom projektu veternej farmy v oblasti Rhode Island.
Christine Lagarde zdôraznila, že európsky trh práce sa efektívne vyrovnal s nedávnymi ťažkosťami, čo naznačuje, že najhoršie obdobie je už za nami.
Moody’s sa rozhodla znížiť rating Rakúska pre rastúce obavy zo zvyšujúceho sa rozpočtového deficitu.
Trh s opciami čoraz viac očakáva rast hodnoty eura voči doláru. Európa ukončila cyklus znižovania sadzieb bez vážnejších ekonomických problémov či zhoršenia trhu práce, zatiaľ čo tlak na americký FED, aby urýchlil a prehĺbil znižovanie sadzieb, postupne rastie.
USA – predaje nových domov za júl: výsledky boli lepšie, než sa očakávalo, hoci tempo rastu spomalilo v porovnaní s júnom.
Poľsko – maloobchodné tržby (júl 2025): vzrástli o 4,8 % medziročne, a to ako v bežných cenách, tak aj po očistení o infláciu.
Kryptomeny začínajú týždeň poklesom. Bitcoin klesá z úrovne 118 000 USD na 112 000 USD, Ethereum sa prepadá o viac než 5 % pod 4 600 USD a ostatné altcoiny oslabujú v dôsledku vyberania ziskov a posilňovania dolára.
