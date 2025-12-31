Ranné zhrnutie (31.12.2025)

-
Globálne trhy sa v povianočnom období obchodujú v úzkych pásmach pri nízkej likvidite. Plná účasť na trhoch sa neočakáva skôr než približne okolo 5. januára.
-
Oficiálny čínsky priemyselný PMI vzrástol na 50,1 (oproti 49,2 predtým a 49,2 v očakávaniach), čím prerušil osemmesačnú sériu kontrakcie a vrátil sa nad 50-bodovú hranicu expanzie. K zlepšeniu došlo napriek tomu, že zisky tovární zaznamenali najprudší medziročný pokles za viac než rok, čo podčiarkuje, že oživenie zostáva neisté a krehké.
-
PMI pre nevýrobný sektor vzrástol na 50,2 (z 49,5) a zvrátil novembrovú kontrakciu v službách a v stavebníctve. Kompozitný PMI sa zlepšil na 50,7 (z 49,7), čo signalizuje plošné, hoci stále len mierne, zrýchlenie aktivity smerom ku koncu roka.
-
South China Morning Post uviedol, že ByteDance plánuje v roku 2026 minúť približne 14 mld. USD na čipy Nvidia, čo odráža rastúci dopyt po výpočtovom výkone a posilňuje naratív silných investícií do AI infraštruktúry napriek širšej makro neistote.
-
Regionálne indexy sa väčšinou obchodujú nižšie. Čínske trhy klesajú o 0,90 až 1,00 %, japonský JP225 je nižšie o 0,33 % a austrálsky AU200cash stráca 0,25 %.
-
Drahé kovy zažívajú ďalšiu vlnu výpredajov po včerajšom odraze. Zlato klesá o 0,60 % na 4 300 USD za uncu, striebro klesá o 6,30 % na 71,40 USD, paládium klesá o 6,40 % a platina klesá o 10,50 %.
-
Bitcoin je mierne vyššie na 88 400 USD, zatiaľ čo Ethereum je tiež vyššie na 2 970 USD. Kryptomenový trh zostáva v úzkom konsolidačnom pásme a je v podstate bez zmeny približne už mesiac.
BREAKING: Údaje S&P výrobného PMI zo Spojeného kráľovstva dopadli horšie, než sa čakalo
Ekonomický kalendár: Trhy čakajú na finálny údaj o výrobnom PMI v USA 🔎
BREAKING: Výrobný PMI v eurozóne zaostal za odhadom 🇪🇺 📉
Ceny domov v Spojenom kráľovstve klesajú 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.