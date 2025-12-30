⏫Rast striebra a zlata pred zápisom FOMC

- Obrat na kovoch: Zlato a striebro prudko rastú pred zverejnením zápisu z FOMC, čím rušia výpredaj vyvolaný zvýšením maržových požiadaviek na burze COMEX.
- Neshody vo Fed-e: Investori sledujú možné náznaky nezhôd vo vnútri FOMC, najmä pokiaľ ide o slabosť trhu práce a blízkosť k neutrálnemu úroku.
- Výhlaď pre rok 2026: Jestřábí tón zápisu by mohol signalizovať skorý koniec uvoľňovacieho cyklu, čo predstavuje zásadné riziko pre trh s drahými kovmi v budúcom roku.
Dve hodiny pred uzavretím Wall Street prebieha výrazné zotavenie naprieč segmentom drahých kovov, ktoré sprevádza aj rast priemyselných kovov. Ide o prudký obrat sentimentu po včerajšom silnom výpredaji, ktorý spustili obavy z vyšších maržových požiadaviek na COMEXe. Aktuálny návrat k rastu naznačuje, že investori sa pozicionujú pred zverejnením zápisu z posledného zasadnutia Fedu.
Kľúčový kontext decembrového rozhodnutia Fedu:
- Chýbajúca jednomyseľnosť: Hoci Fed 10. decembra znížil sadzby o 25 bázických bodov, ako sa očakávalo, rozhodnutie nebolo jednomyseľné, čo naznačuje rastúci vnútorný odpor vo výbore.
- Trh práce ako katalyzátor: Investori očakávajú, že zápis potvrdí obavy Jeromea Powella ohľadom stavu trhu práce, čo by mohlo ospravedlniť rýchlejšie a hlbšie znižovanie sadzieb, než sa predpokladalo v polovici roka.
Tón oficiálneho vyhlásenia aj následnej tlačovej konferencie poukázal na pretrvávajúce inflačné riziká, hoci s výhradou, že vplyv ciel môže byť len dočasný. Fed čelí výzve naplniť svoj dvojitý mandát – krotenie inflácie a ochranu trhu práce. Ak zápis potvrdí odhady, že rast zamestnanosti bol nadhodnotený asi o 60 000 miest, trh by mohol získať silný prorastový impulz.
Možné scenáre po zverejnení zápisu:
- Holubičí scenár: Ak zápis potvrdí, že prioritou je zamestnanosť, očakáva sa pokračujúce oslabovanie dolára, rast cien kovov a akcií, a zvrátenie nedávnych strát.
- Jestřábí scenár: Ak diskusia ukáže, že väčšina členov považuje neutrálnu sadzbu za dosiahnutú, americký dolár môže posilniť, čo prehĺbi pokles na Wall Street a obnoví tlak na predaj zlata a striebra.
Dôležitosť dnešného záznamu podčiarkuje aj viditeľný rozpor v rámci FOMC. Kým tlačové konferencie odzrkadľujú predovšetkým postoj predsedu, samotný zápis odhalí zložitosť dosiahnutia konsenzu. Dodatočnú neistotu prináša aj blížiaca sa výmena vedenia Fedu – meno nástupcu by malo byť oznámené začiatkom roka 2026 a budúcnosť Jeromea Powella vo funkcii guvernéra je nejasná.
Stratégie pre trh s kovmi:
- Menová politika pred geopolotikou: Hoci fundamenty podporujú drahé kovy, hlavným motorom rastu bol obrat Fedu v auguste.
- Riziko spomalenia: Skoré ukončenie cyklu uvoľňovania politiky by mohlo byť hlavným obmedzením rastu cien striebra a zlata v roku 2026.
Technický výhlaď
Striebro dnes rastie o viac než 5 % a vracia sa k úrovni 76 USD za uncu, pričom testuje približne stred včerajšej medvedej sviečky. Cena zároveň prerazila úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu poslednej rastovej vlny. Ak sa striebro po zverejnení zápisu udrží nad touto úrovňou, býčí výhľad ostáva zachovaný. Naopak, výrazný knôt na dennej sviečke by naznačil návrat ku korekcii.
Zlato dnes zaostáva za striebrom a naráža na rezistenciu na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu. Oblasť dopytu medzi 25- a 50-denným kĺzavým priemerom, ako aj hladina 4 300 USD, však zostáva zachovaná. Rozširujúca sa medzera medzi týmito kĺzavými priemermi však naznačuje, že krátkodobé nadhodnotenie ostáva možné.
