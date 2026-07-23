Denné zhrnutie: Trumpove vojnové hrozby ťažia trhy. Wall Street sa prepadá do červených čísel

📈 Akciový trh
- Seanse na Wall Street dominujú predajcovia, pričom výpredaj sa šíri naprieč celým trhom a dostáva americké indexy pod výrazný tlak.
- Index Dow Jones klesá približne o 1 %, S&P 500 stráca zhruba 1,2 %, zatiaľ čo Nasdaq 100 odpisuje viac než 2 %.
- Medzi hlavné faktory, ktoré dnes ťahajú trh nadol, patria Alphabet a Tesla, ktorých akcie po zverejnení kvartálnych výsledkov výrazne strácajú.
- Hoci obe spoločnosti vykázali lepšie než očakávané výsledky, sentiment investorov zostáva negatívny.
- V prípade Alphabetu sa trh zameriava na rastúce výdavky na AI. Spoločnosť síce naďalej ťaží zo silného reklamného jadra a dynamického rastu Google Cloud, investori však požadujú čoraz hmatateľnejšiu návratnosť mnohomiliardových investícií do AI.
- Obavy sa sústreďujú predovšetkým na vysoké výdavky, ktoré budú v nadchádzajúcich kvartáloch zaťažovať peňažné toky skôr, než sa premietnu do vyššej ziskovosti.
- Tesla medzitým napriek rastu predajov a ambicióznym plánom v oblasti autonómneho riadenia, AI a humanoidného robota Optimus naďalej čelí tlaku na marže a rastúcej konkurencii v sektore elektromobilov.
- Výsledky Intelu budú zverejnené po dnešnej seanse a spoločnosť bude musieť ukázať, že jej reštrukturalizačné úsilie prináša hmatateľné výsledky.
- Výrazné poklesy dnes dominovali aj na európskom kontinente a väčšina európskych indexov skončila v červených číslach.
- Britský FTSE 100 klesol o 0,7 %, francúzsky CAC 40 stratil viac než 1,6 %, nemecký DAX odpísal takmer 1,8 % a španielsky IBEX 35 klesol o viac než 1,5 %.
🏛️ Makroekonomika
- ECB (Európska centrálna banka) ponechala úrokové sadzby bez zmeny.
- Týždenný počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol o 22 000 na iba 187 000, dosiahol najnižšiu úroveň od roku 1969 a jasne prekonal očakávania trhu.
- Dáta z trhu práce potvrdzujú pokračujúcu odolnosť, podporujú americký dolár a môžu posilniť argumenty pre to, aby Fed zachoval jastrabí postoj.
🌐 Geopolitika
- Eskalácia na Blízkom východe vyvoláva globálny risk-off sentiment, čo vedie k výraznému nárastu averzie k riziku a úteku do bezpečných aktív.
- Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre Axios uviedol, že zvažuje „masívny útok“ na Irán, ktorý by bol „väčší než kedykoľvek predtým“, a dodal, že je blízko konečnému rozhodnutiu.
- Trhy tieto komentáre interpretovali ako signál, že konflikt by mohol vstúpiť do novej, výrazne nebezpečnejšej fázy.
- Situáciu ďalej eskaluje vlna iránskych raketových a dronových útokov na ciele v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte po dvanástej noci amerických úderov na ciele napojené na Irán.
- Kuvajtské úrady informovali o útoku na hraničný priechod Al-Abdali s Irakom, čo ukazuje, že nepriateľské akcie sa ďalej rozširujú naprieč regiónom Perzského zálivu.
- Americké ministerstvo zahraničných vecí vydalo varovanie, v ktorom odporučilo občanom na Blízkom východe, aby sa pripravili na možné narušenie cestovania a rušenie letov.
- Generálny tajomník OSN António Guterres na zasadnutí Bezpečnostnej rady varoval, že situácia na Blízkom východe sa „vymyká kontrole“, a vyzval na obnovenie slobody plavby v Hormuzskom prielive a prielive Bab al-Mandab. Zdôraznil, že diplomacia zostáva jedinou cestou vpred.
🛢️ Komodity
- Ropa Brent po prvýkrát od mája prekonala psychologickú hranicu 100 USD za barel a vzrástla o viac než 6 % po útokoch Húsíov na lodnú dopravu v Červenom mori.
- Obavy investorov sa výrazne sústreďujú na bezpečnosť prepravy ropy cez dve kľúčové námorné úzke hrdlá: Hormuzský prieliv a prieliv Bab al-Mandab.
- Iránske Islamské revolučné gardy (IRGC) oznámili, že zadržali tri ropné tankery, ktoré sa pokúšali preplávať zamínovanou trasou južne od Hormuzského prielivu. Podľa vyhlásenia jeden tanker explodoval a začal horieť, zatiaľ čo ďalšie dva sa stiahli.
- Ďalšia eskalácia zahŕňajúca Irán a hrozby pre lodnú dopravu v Perzskom zálive by mohli udržať extrémnu volatilitu na trhu s ropou a posilniť globálny risk-off sentiment.
- Výpredaj sa rozšíril aj na väčšinu priemyselných kovov.
🪙 Drahé kovy
- Zhoršujúci sa trhový sentiment uprostred rastúceho napätia na Blízkom východe ťaží drahé kovy.
- Zlato klesá o viac než 2 % a testuje úroveň 4 050 USD.
- Striebro stráca takmer 4 % a padá pod 60 USD.
💵 Meny
- V dôsledku eskalácie napätia na Blízkom východe americký dolár posilňuje voči hlavným menám.
🪙 Kryptomeny
- Širší trhový výpredaj zasahuje aj digitálne aktíva.
- Bitcoin klesá takmer o 2 % a prepadá sa pod 65 000 USD.
- Ethereum stráca takmer 2,5 % a skĺzava pod 1 900 USD.
Napätie okolo Iránu ťaží trhy
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