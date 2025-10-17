Denné zhrnutie: Trumpove vyjadrenia pomáhajú Wall Street 📈 Drahé kovy oslabujú

- Akciové trhy klesajú pred expiráciou mesačných opcií
- Dolar a výnosy z dlhopisov mierne rastú
- Drahé kovy a kryptomeny oslabujú
- Trump hovorí o „dobrej vôli“ v rokovaniach s Čínou
- Index volatility VIX klesá o takmer 10 %, keď sa americké akcie pokúšajú zotaviť z nedávnych strát. Futures na US100, US500 a US30 mierne rastú, zatiaľ čo akcie Zions Bancorp stúpajú o viac než 3 % – postupne sa zotavujú z predošlého výpredaja po zvýšenom investičnom odporúčaní od Baird a pozitívnych komentároch od Raymond James. Spoločnosť Moody’s uviedla, že americkému finančnému sektoru nehrozí zopakovanie krízy z roku 2008, hoci počet problémových úverov stále narastá.
- Trhový sentiment ďalej podporili vyjadrenia Donalda Trumpa, ktorý naznačil, že môže predĺžiť termín obchodnej dohody s Čínou za 1. november. Trump uviedol, že plánuje stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, pričom zohľadní záujmy oboch ekonomík a bude sa snažiť o vzájomne výhodnú dohodu. Tiež spomenul záujem o ukrajinskú dronovú technológiu a dodal, že umožnenie Ukrajine útočiť hlboko do Ruska by znamenalo eskaláciu konfliktu. Uviedol tiež, že pred plánovaným stretnutím s Vladimirom Putinom v Budapešti sa ešte spojí s Volodymyrom Zelenským. Medzitým čínske ministerstvo obrany varovalo USA pred pokusmi o vyzbrojovanie Taiwanu.
- Ruský vyslanec pozval Elona Muska a jeho firmu The Boring Company na spoluprácu pri výstavbe podmorského železničného tunela medzi Ruskom a Aljaškou v hodnote 65 miliárd USD. Kirill Dmitriev navrhol tunel pomenovať „Putin–Trump tunel.“ Podľa odhadov Kremľa by technológia Muskovho tímu mohla znížiť náklady na 8 miliárd USD a výstavbu dokončiť do ôsmich rokov. Návrh údajne vznikol po rozhovore Putina a Trumpa o Ukrajine, pričom ďalšie rokovania sú plánované v Budapešti.
- Generálny riaditeľ WTO uviedol, že rokoval s Čínou a zdôraznil, že USA budú presadzovať deeskaláciu obchodného napätia, pričom vyzval obe strany k obozretnosti. Podľa odhadov by úplné ekonomické oddelenie USA a Číny mohlo roztrieštiť globálny obchod a v dlhodobom horizonte znížiť globálny HDP až o 7 %.
