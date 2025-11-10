Inflácia v Číne sa stala kladnou – známky hospodárskeho oživenia?

V októbri 2025 zaznamenala Čína prvýkrát od júna kladnú infláciu spotrebiteľských cien (CPI), ktorá medziročne vzrástla o 0,2 %, čo je mierne nad očakávaniami trhu, ktoré predpokladali nulový rast. To naznačuje, že deflácia, ktorá pretrvávala takmer celý rok, sa začína zmierňovať vďaka rastúcej spotrebiteľskej dopytu a vplyvu opatrení na stimuláciu ekonomiky, najmä počas obdobia štátnych sviatkov. Na mesačnej báze sa CPI tiež zvýšil o 0,2 %, čo signalizuje stabilizáciu spotrebiteľských cien.
Zároveň inflácia výrobných cien (PPI) zostáva v záporných hodnotách a medziročne klesla o 2,1 %, hoci o niečo menej ako prognózovaných -2,2 %. To naznačuje, že deflačný tlak v priemyselnom sektore pretrváva, hoci s klesajúcou mierou, a trvá už viac ako tri roky. Ceny potravín medziročne klesli o 2,9 %, napriek miernemu mesačnému nárastu o 0,2 %, čo prispelo k celkovo miernej inflačnej dynamike v Číne. V súhrne tieto údaje naznačujú, že čínska ekonomika sa postupne zotavuje z dlhého obdobia deflácie a stimulačné opatrenia zamerané na podporu domáceho dopytu začínajú prinášať výsledky.
Stabilizácia spotrebiteľskej inflácie v októbri naznačuje, že riziko náhleho rastu cien v krátkodobom horizonte zostáva nízke. V praxi to umožňuje Čínskej ľudovej banke udržiavať uvoľnenú menovú politiku, ktorá môže ďalej podporovať spotrebu a investície. Situáciu je však potrebné naďalej sledovať, pretože pretrvávajúca deflácia výrobcov poukazuje na výzvy v priemyselnom sektore, ktoré by mohli ovplyvniť globálne dodávateľské reťazce.
Rast čínskeho indexu spotrebiteľských cien má tiež priamy vplyv na globálne akciové trhy. Pozitívne hodnoty po dlhom období deflácie signalizujú oživenie domáceho dopytu, čo by mohlo podporiť rast spoločností závislých od spotreby. To zlepšuje náladu investorov, najmä na ázijských burzách, a pozitívne ovplyvňuje globálne indexy, čím sa zvyšuje ochota riskovať. Okrem toho mierny rast CPI zmierňuje obavy z agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb, ktoré by inak mohlo obmedziť hodnotenie aktív, čím ďalej podporuje akciové trhy. Pretrvávajúca deflácia výrobcov však naďalej zostáva faktorom, ktorý investori pozorne sledujú pri hodnotení vyhliadok hospodárskeho rastu.
Čínska inflácia tiež zohráva dôležitú úlohu v kurze dolára a globálnych kapitálových tokoch. Pozitívny signál z rastúcej spotrebiteľskej inflácie zvyšuje atraktívnosť investovania do čínskych aktív, čo môže viesť k prílevu kapitálu do Číny a posilneniu juanu voči doláru. Zároveň stabilnejšie hospodárske vyhliadky znižujú averziu voči riziku, podporujú investície na rozvíjajúcich sa trhoch a ovplyvňujú globálne kapitálové trendy.
Stojí za to tiež poznamenať, ktoré triedy aktív zvyčajne ťažia z vyššieho CPI v Číne. Spotrebné akcie a komodity, najmä priemyselné a energetické kovy, zvyčajne zaznamenávajú najsilnejší rast, pretože ťažia z rastúceho domáceho dopytu a vyšších cien. Štátne dlhopisy ponúkajú vyššie výnosy a slúžia ako bezpečnejšie útočisko v porovnaní s volatilnejšími aktívami. Pozitívne signály inflácie podporujú aj akciové trhy v rozvíjajúcich sa ekonomikách, ktoré často ťažia z rastúcej spotreby v Číne.
Októbrové údaje o inflácii v Číne naznačujú začiatok oživenia spotreby a stabilizáciu spotrebiteľských cien, čo by mohlo podporiť uvoľnenú menovú politiku a posilniť pozitívnu náladu na globálnych trhoch. Zároveň však pretrvávajúca deflácia výrobcov pripomína, že výzvy v priemyselnom sektore pretrvávajú a budú kľúčové pre udržateľnosť oživenia čínskej ekonomiky.
