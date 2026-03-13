Denné zhrnutie: Týždeň končí s Brentom na 100 USD a indexy v červených číslach

- Napriek miernemu, opatrnému optimizmu na začiatku seansy sa sentiment na Wall Street s postupom obchodovania zhoršoval. Malé zisky sa zmenili na výraznejšie poklesy. Najviac strácajú futures na Nasdaq a Russell, približne o 0,8 %. S&P 500 a Dow končia týždeň o niečo lepšie, no stále v červených číslach, s poklesmi približne o 0,7 %, resp. o 0,4 %.
- USA sa rozhodli dočasne pozastaviť vymáhanie sankcií — prostredníctvom ministerstva financií — voči niektorým ruským ropným tankerom.
- Vyjadrenia americkej administratívy k ďalšiemu vývoju v Iráne zostávajú nekonzistentné, no veľká časť trhu sa zjavne drží nádeje, že Pentagón má situáciu stále relatívne pod kontrolou a že uzavretie Hormuzského prielivu je dočasné. V tejto súvislosti sa čoraz častejšie objavujú špekulácie o možnej pozemnej invázii do Iránu.
- Inflácia PCE vyšla blízko trhových očakávaní. Jádrová PCE vzrástla na 3,1 %, zatiaľ čo celková PCE sa ochladila na 2,8 %. Osobné výdavky v januári taktiež vzrástli nad očakávania a dosiahli 0,4 %.
- HDP za 4. štvrťrok QoQ dosiahlo len polovicu očakávaných 1,4 % a vyšlo na 0,7 %. Spomaľovanie je viditeľné aj pri objednávkach tovarov dlhodobej spotreby, ktoré v januári vykázali 0 % rast.
- Adobe klesá približne o 6 % po tom, čo CEO spoločnosti oznámil plán odstúpiť bez uvedenia možných nástupcov.
- Obavy z cien energií a potenciálnych zvýšení sadzieb tlačia európske indexy nadol. STOXX 600 končí seansu so stratou 0,6 %.
- Ekonomický rast v Spojenom kráľovstve naďalej spomaľuje a dosiahol 0,8 % medziročne. Priemyselná aj výrobná produkcia v Británii vyšla pod očakávania.
- Inflácia vo Francúzsku bola nižšia, než sa čakalo, na úrovni 0,9 % medziročne.
- Zalando vzrástlo o 6 % po silných výsledkoch a lepšom než očakávanom výhľade.
- Na FX trhu americký dolár výrazne posilňuje — obavy investorov z inflácie zjavne prevažujú nad obavami o rast. NZD a AUD patria medzi najväčších porazených voči USD, klesajú približne o 1 %. Euro, CAD a libra sú nižšie takmer o 0,7 %.
- V poľnohospodárskych komoditách rastie pšenica približne o 2 %, zatiaľ čo káva klesá o viac než 2 %.
- V energetike ropa zostáva na výrazne zvýšených úrovniach. Brent uzatvára týždeň nad 100 USD za barel, zatiaľ čo WTI je výrazne nižšie okolo 95 USD za barel. Zemný plyn (NATGAS) klesá o viac než 3 %.
- Výpredaje zasahujú priemyselné aj drahé kovy.
- Najväčšie poklesy medzi priemyselnými kovmi zaznamenávajú hliník (−2,8 %) a nikel (−viac než 2 %).
- Medzi drahými kovmi majú najväčšie straty platina a striebro — približne 4 %. Striebro sa drží pri 80 USD za uncu, zlato zostáva okolo 5 000 USD a platina pri 2 000 USD.
- Rizikový sentiment je pre kryptotrhy mierne podporný. Bitcoin rastie o viac než 1 % a pokúša sa dostať k úrovni 71 000 USD. Ethereum je na tom lepšie, pridáva približne 1,7 % s cenami pri 2 100 USD. Ešte viac rastie Solana, ktorá pridáva 3 % a drží sa okolo 88 USD.
