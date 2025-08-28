Denné zhrnutie: US500 preráža nad 6 500 po silných dátach o americkom HDP 📌

- Americké indexy vo štvrtkovej cash seanse uzavreli v zisku, vedené technologickými titulmi vrátane Google, Microsoft a Broadcom. US100 vzrástol o 0,95 % na 23 760 bodov, zatiaľ čo US500 pridal 0,45 % a prelomil hranicu 6 500 bodov. Menšie spoločnosti zaostali, pričom US2000 oslabil o 0,20 %.
- Americký HDP za 2. kvartál bol revidovaný nahor na anualizovaných 3,3 %. Osobná spotreba zrýchlila na mierne tempo, zatiaľ čo jadrový PCE dosiahol 2,5 %, v súlade s očakávaniami. Dáta prekonali prognózy a po zverejnení podporili mierne posilnenie dolára aj akcií.
- Guvernérka Fedu Lisa Cook podala žalobu proti pokusu Donalda Trumpa odvolať ju pre obvinenia z nepravdivých hypotekárnych výkazov. Trumpov kandidát, ekonóm Stephen Miran, smeruje k potvrdeniu ešte pred septembrovým zasadnutím Fedu, pričom vypočutie vo výbore pre bankovníctvo Senátu je naplánované na budúci týždeň.
- Spoločnosť Nvidia rokuje s administratívou Donalda Trumpa o obnovení predaja svojho čipu Blackwell AI do Číny. CEO Jensen Huang zdôraznil, že firma je pripravená podeliť sa o časť príjmov s vládou USA.
- Týždenný počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol 229 tisíc, pod očakávaniami 230 tisíc a pod predchádzajúcimi 235 tisíc.
- Zápis z júlového zasadnutia ECB ukázal, že sadzby v eurozóne sú aktuálne vnímané ako neutrálne. Napriek vysokej neistote niektorí členovia uviedli, že inflačné riziká sa čiastočne zmiernili. Ako optimálna stratégia bola vyhodnotená vyčkávacia politika na riadenie neistoty a sledovanie dopadov ciel.
- Striebro dnes testovalo oblasť 39 USD/uncu, čo je najvyššia úroveň od 25. júla. Intradenné zisky prekročili 1 %, čím sa kov zaradil medzi silnejšie komodity seansy. Rast podporila pozitívna nálada v segmente drahých kovov, pričom zlato prelomilo hranicu 3 400 USD, prekonalo maximá zo 6. augusta a dosiahlo najsilnejšiu úroveň od 23. júla.
- Dnešný slabší než očakávaný rast zásob zemného plynu posunul sezónne úrovne pod päťročný historický priemer, čo vyvolalo reakciu dopytu a rast ceny NATGAS (+3,6 %).
- Kryptomenové trhy boli zmiešané: Bitcoin vzrástol o 1 %, zatiaľ čo Ethereum kleslo o 0,7 %.
