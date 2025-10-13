Denné zhrnutie: Eufória na trhu s drahými kovmi pokračuje bez prestávky 📈

- Na začiatku týždňa pozorujeme zlepšenie investorského sentimentu.
- Zlato dosahuje nové historické maximá.
- Trhy reagujú na strategické partnerstvo OpenAI so spoločnosťou Broadcom.
- Na začiatku týždňa pozorujeme zlepšenie investorského sentimentu.
- Zlato dosahuje nové historické maximá.
- Trhy reagujú na strategické partnerstvo OpenAI so spoločnosťou Broadcom.
- Po piatkovej agresívnej rétorike voči Číne Donald Trump zmiernil tón, zdôraznil dobré vzťahy so Si Ťin-pchingom a naznačil možnosť dohody, čo upokojilo trhy. Absencia oficiálnej reakcie Pekingu investorom v odraze nebránila, čo vidno v USA aj Európe.
- Wall Street aktuálne koriguje časť strát po najväčšom výpredaji od apríla, pričom podporu poskytuje optimistická nálada okolo výsledkovej sezóny a pozitívne správy z technologického sektora. US100 posilňuje o takmer 2,1 %, zatiaľ čo index strachu VIX klesá o 7,6 %.
- Najsilnejšie rastú technologické spoločnosti – strategické partnerstvo OpenAI s Broadcomom zlepšuje sentiment investorov v AI segmente. Akcie Broadcomu rastú o takmer 10 % po oznámení spolupráce s OpenAI na výrobe vlastných 10 GW AI čipov, ktoré majú byť uvedené na trh v roku 2026. Projekt má za cieľ zvýšiť nezávislosť od Nvidie a posilniť pozíciu v AI infraštruktúre.
- Zlato pokračuje v prudkom raste, prekonalo historickú hranicu 4 100 USD za uncu, a to napriek zlepšenému sentimentu na akciových trhoch. Kov naďalej ťaží z globálnej neistoty, podporovaný očakávaniami zníženia sadzieb a prílevom do ETF fondov. Ešte väčšie zisky zaznamenávajú striebro (+3,64 %) a najmä paládium (+4,13 %).
- Akcie Estée Lauder rastú o viac než 4 % po tom, čo Goldman Sachs zvýšila odporúčanie na „Buy“ a cieľovú cenu na 115 USD. Optimizmus podporujú zlepšené predaje v Číne, návrat rastu na Hainane a lepší vývoj na americkom trhu.
- Na devízovom trhu dnes najlepšie výkony podávajú austrálsky a americký dolár. Naopak najhoršie si vedú euro a japonský jen. Dolárový index dnes rastie o viac než 0,3 %.
- Ropa Brent a WTI posilňuje približne o 2 % po signáloch možnej deeskalácie napätia medzi USA a Čínou a zlepšení situácie na Blízkom východe.
- Nálada na kryptotrhu sa mierne zlepšila, aj keď Bitcoin klesá o 0,4 %. Rasty sú viditeľné najmä pri menších projektoch, ktoré v piatok zaznamenali masívne výpredaje.
NATGAS rastie o 12 % 🚨📈
GOLD sa vracia na úrovne historických maxím 📈
Krypto novinky: Bitcoin a Ethereum opäť rastú 📈
IBM a Groq spájajú sily s cieľom revolučne zmeniť spracovanie AI
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.