Denné zhrnutie: Uzavrie S&P 500 týždeň v strate? ❓ Zistite, čo dnes hýbalo trhmi ⬇️

Hlavný faktor ovplyvňujúci volatilitu
Dominantnou témou dňa bola správa denníka The New York Times o možnom odložení IPO spoločnosti OpenAI až na rok 2027, čiastočne v dôsledku slabého výkonu akcií SpaceX po IPO a celkovej volatility akcií spojených s umelou inteligenciou. JPMorgan priamo upozornila, že takýto scenár „by mohol spomaliť tempo investícií do AI infraštruktúry“, pričom analytici spoločnosti Vital Knowledge potvrdili, že trh reaguje predovšetkým na riziko spomalenia investícií do infraštruktúry. Paradoxne však môže odloženie IPO zároveň udržať naratív očakávaní okolo AI, čo by mohlo byť z dlhodobého hľadiska priaznivé pre valuácie.
Geopolitika
Donald Trump na Truth Social uviedol, že Irán vyslal najmenej štyri kamikadze drony na lode v Hormuzskom prielive, pričom incident označil za „hlúpe porušenie dohody o prímerí“. Jeden z dronov zasiahol palubu veľkej kontajnerovej lode, zatiaľ čo ďalšie tri boli zostrelené. Hormuzský prieliv predstavuje trasu pre približne 20 % svetových dodávok ropy, no ropný trh reagoval len obmedzenou volatilitou a ceny ropy pokračovali v poklese. Ku koncu dňa sa však objavili výrazné signály deeskalácie: USA, Izrael a Libanon podpísali trojstrannú rámcovú dohodu, ktorá bude podľa izraelského veľvyslanca v USA hodnotená postupne na základe dosiahnutých výsledkov. Zároveň americký minister obchodu Howard Lutnick oznámil, že Európa prijala historickú legislatívu týkajúcu sa obchodnej dohody medzi USA a EÚ, v rámci ktorej boli po prvýkrát v histórii clá znížené na nulu. Lutnick tento krok označil za prelomový pre amerických výrobcov, farmárov a rybárov.
Makroekonomické údaje
Údaje z USA priniesli zmiešaný obraz. Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity dosiahol 49,5 bodu oproti očakávaným 50,0 bodom, hoci subindex spotrebiteľských očakávaní pozitívne prekvapil na úrovni 50,7 bodu. Deficit zahraničného obchodu s tovarom dosiahol 105,8 miliardy USD, výrazne viac než očakávaných 85,0 miliardy USD, čo poukazuje na pretrvávajúce napätie v zahraničnom obchode. Prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari zároveň upravil svoj marcový výhľad z jedného zníženia sadzieb na jedno zvýšenie úrokových sadzieb ešte v tomto roku, pričom ako dôvod uviedol infláciu na strane ponuky vrátane rozširovania AI infraštruktúry.
Akciové indexy
Americká obchodná seansa sa blíži ku koncu v zmiešanej nálade. Index S&P 500 dnes posilnil o 0,3 %, no za celý týždeň stráca viac než 1 %. Nasdaq smeruje k približne 4 % týždennej strate, zatiaľ čo Dow Jones zaznamenal týždenný rast o 0,6 %. V Európe uzavreli všetky hlavné indexy v červených číslach. Nemecký DAX klesol o 1,22 %, taliansky ITA40 o 0,83 % a britský UK100 o 0,17 %. Mimoriadne výrazné straty zaznamenala Ázia, kde JP225 podľa tickera oslabil o 1,86 %, index Nikkei 225 uzavrel so stratou viac ako 4 % a juhokórejský Kospi sa prepadol o 5,81 %.
Akcie
V rámci indexu Nasdaq 100 patrili medzi najvýkonnejšie tituly AppLovin (+7,43 %), Workday (+7,25 %) a Axon Enterprise (+6,90 %). Na opačnom konci rebríčka skončili Western Digital (-10,22 %), Seagate Technology (-8,65 %) a Analog Devices (-7,40 %). V indexe Dow Jones boli najúspešnejšími spoločnosťami IBM (+4,82 %), Microsoft (+4,80 %) a Salesforce (+4,62 %), zatiaľ čo najväčšie straty zaznamenali Caterpillar (-3,95 %), Goldman Sachs (-3,42 %) a Cisco (-3,08 %). Za zmienku stojí aj to, že Michael Burry čiastočne uzavrel svoju krátku pozíciu v spoločnosti Palantir a otvoril dlhodobé opcie LEAPS na Microsoft s expiráciou v decembri 2028. Sektor zdravotnej starostlivosti smeruje k najlepšiemu týždňu od roku 2022, keď celý sektor vzrástol o viac než 7 %, na čele so spoločnosťami Bio-Techne a Incyte.
Týždenný obrat kapitálu na americkom akciovom trhu. Zdroj: xStation
Meny
Menový pár EURUSD odovzdal časť ranných ziskov a obchodoval sa okolo úrovne 1,13896, pričom počas dňa iniciatívu jasne prevzali predávajúci. Dolár zostal pod miernym tlakom, keď index USDIDX dosahoval hodnotu 101,091 pri dennej zmene -0,15 %. GBP/USD posilnil o symbolických 0,09 % na približne 1,32037, zatiaľ čo USD/JPY sa pohyboval okolo úrovne 161,734.
Komodity
Zlato pokračovalo v zotavovaní a posilnilo o 1,41 % nad úroveň 4 082 USD za uncu, zatiaľ čo striebro vzrástlo o 2,44 % na takmer 59,20 USD. Ropa zostala pod výrazným tlakom napriek geopolitickému napätiu v Hormuzskom prielive. WTI stratila 3,14 % na približne 69,21 USD za barel a Brent oslabil o 3,24 % na 72,55 USD, čo naznačuje, že trh naďalej započítava scenár dlhodobej stability v regióne. Zemný plyn (NATGAS) posilnil o 2,14 % na 3,339 USD a prerazil nad 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA).
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