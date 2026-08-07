Denné zhrnutie: Výpredaj dolára po NFP, zlato opäť rastie

USA
- Trh dočasne odvracia pozornosť od výsledkovej sezóny a Hormuzského prielivu a sústreďuje sa na makroekonomické údaje. Výrazne slabší údaj NFP zásadne zmenil očakávania trhu týkajúce sa politiky Fedu. Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedu do konca roka sa teraz pohybuje okolo 30 %. Hlavné americké indexy reagujú miernym rastom v rozmedzí 0,5–1 %.
- V Perzskom zálive nastala krátka fáza deeskalácie. Irán a Omán sa pripravujú na začatie rokovaní o dohode, ktorá má vytvoriť koridory pre komerčnú lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv. Vzhľadom na postoj Iránu, ktorý chce vyberať poplatky a odmieta zapojenie USA do rokovaní, zostáva šanca na úspech nízka, aj keď obe strany dočasne zastavili vzájomné útoky.
- Viaceré signály z Arabského polostrova naznačujú, že Saudská Arábia by mohla pristúpiť k výraznej eskalácii vrátane pozemnej invázie do Jemenu s cieľom neutralizovať hrozbu zo strany Húsíov.
Firemné správy, USA
- OpenAI: Spoločnosť stojaca za ChatGPT oznámila existenciu modelu s názvom „Astra“. Podrobností je zatiaľ málo, ale všetko naznačuje, že má ísť o odpoveď na model „Mythos“ od Anthropic.
- Atlassian Corp: Spoločnosť vykázala v 2. štvrťroku 2026 mimoriadny rast. Akcie pri otvorení amerického trhu posilňujú o viac ako 30 %. Firma výrazne prekonala očakávania vo všetkých kategóriách, pričom vyniká najmä rast pohľadávok približne o 40 %.
- Cloudflare: Tržby a zisk prekonali očakávania približne o 5 %, hlavná pozornosť sa však sústredila na výhľad manažmentu. Vďaka dopytu po cloudových riešeniach by tržby na konci roka mali prekročiť 2,86 mld. USD. Akcie rastú približne o 15 %.
- Airbnb: Prevádzkovateľ platformy pre krátkodobé prenájmy vykázal v 2. štvrťroku 2026 rast tržieb o 17 %, výrazne nad očakávaniami. Akcie posilňujú približne o 8 %.
- Hertz: Autopožičovňa pokračuje v raste vďaka výsledkom za 2. štvrťrok. Podľa niektorých analytikov sa majstrovstvá sveta ukázali ako bod obratu a spoločnosť dokázala vykázať EPS takmer dvojnásobne lepší, než očakával trh.
Makroekonomické údaje, USA
- NFP dosiahli -23 tis. oproti očakávaniam okolo 80 tis. Žiadna z veľkých investičných bánk ani analytických centier nezverejnila presnú predikciu. Čoraz častejšie sa preto objavujú otázky týkajúce sa kvality údajov a skutočného stavu amerického trhu práce. Negatívne revízie údajov z predchádzajúcich mesiacov výhľad ďalej zhoršujú.
- Spomalil aj rast priemernej hodinovej mzdy. Medzimesačne tempo kleslo na 0,1 % oproti očakávaným 0,3 %.
- Miera nezamestnanosti zároveň klesla zo 4,2 % na 4,1 %. Tento pokles je však dôsledkom nižšej miery participácie na trhu práce.
- Thomas Barkin z newyorského Fedu dnes vystúpil na konferencii, kde komentoval AI a trh práce. Uviedol, že vplyv AI na produktivitu zostáva nejasný a že najlepším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti.
Európa
- Klesajúce očakávania týkajúce sa zvyšovania sadzieb Fedu podporujú aj európske indexy. Na čele je nemecký DAX, ktorého futures rastú približne o 0,5 %. Mierne poklesy do 0,5 % zaznamenávajú poľský WIG20 a španielsky IBEX.
Firemné správy, Európa
- Genmab A/S: Akcie dánskej biotechnologickej spoločnosti rastú približne o 10 % po tom, ako firma po silných výsledkoch zvýšila svoj výhľad. Jej úspech podporuje aj ocenenie ďalších spoločností v sektore vrátane Novo Nordisk, Abivas a Zealand Pharma.
- Kingspan: Akcie výrobcu izolačných materiálov rastú o 15 % po výraznom zvýšení celoročného výhľadu zisku. Spoločnosť by mala ťažiť zo zvyšovania efektivity dátových centier.
- Daimler: Akcie výrobcu nákladných vozidiel po výsledkoch klesajú približne o 3 %. Lepšia ziskovosť v USA nestačila vykompenzovať celkový pokles objednávok.
Makroekonomické údaje, Európa
- Nemecké údaje pozitívne prekvapili. Priemyselná produkcia vzrástla viac, než sa očakávalo. Medzimesačný rast dosiahol 0,2 % oproti očakávaným 0,1 %. Ide však o spomalenie oproti rastu o 0,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
- Prebytok nemeckej obchodnej bilancie klesol viac, než sa očakávalo, na 15 mld. EUR oproti očakávaným 17 mld. EUR.
- Miera nezamestnanosti vo Francúzsku v 2. štvrťroku 2026 vzrástla na 8,3 % z predchádzajúcich 8,1 %.
Forex
- Devízovému trhu dnes úplne dominuje prudký pokles dolára. Očakávania uvoľnenejšej menovej politiky Fedu vytvárajú silný tlak na americkú menu.
- Jen a švajčiarsky frank voči USD posilňujú o 0,6 %. Euro a libra voči USD rastú približne o 0,3–0,4 %.
Komodity
- Cukor posilňuje o viac ako 5 %. Za rastom stojí výhľad deficitu ponuky spôsobený počasím, ale aj zvýšená produkcia etanolu pre palivový trh.
- Ceny ropy na ďalšie správy z Blízkeho východu výraznejšie nereagujú. Výpredaj európskeho zemného plynu sa však prehlbuje o 4 % a cena klesá na 55 EUR.
- Zmena očakávaní trhu týkajúcich sa politiky Fedu podporuje zlato a striebro, ktoré rastú o 2,2 %, respektíve približne o 3 %.
Kryptomeny
- Sentiment na kryptomenovom trhu je zmiešaný s miernym príklonom k pesimizmu. Väčšie kryptomeny si vedú výrazne lepšie.
- Bitcoin rastie o 0,3 % a drží sa na úrovni 64 500 USD.
- Solana posilňuje približne o 0,7 % a vracia sa nad 73 USD.
- Ethereum takisto rastie o 0,3 % a vracia sa nad 1 900 USD.
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (07.08.2026)
Dolár klesá po zverejnení údajov z trhu práce
Zlato posilňuje takmer o 3 % a snaží sa zvrátiť trend
US OPEN: Mierny odraz v tieni slabého trhu práce
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