Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (07.08.2026)

Minulý týždeň priniesol výrazné zlepšenie sentimentu na finančných trhoch. Zverejnenie slabších údajov z amerického trhu práce (NFP) znížilo tlak na Fed v súvislosti so zvyšovaním úrokových sadzieb. Zároveň sa objavili náznaky možného opätovného otvorenia Hormuzského prielivu, hoci neistota zostáva pre investorov na energetickom trhu kľúčovým faktorom. Tento týždeň sa pozornosť trhov presunie na júlové údaje o inflácii v USA, maloobchodné tržby a zverejnenie kľúčových reportov z komoditného trhu. Investori by preto mali venovať pozornosť predovšetkým instrumentom US500 (futures na S&P 500), GOLD a OIL (ropa Brent).
US500 (futures na S&P 500)
Americký index S&P 500 ukončil minulý týždeň v blízkosti historických maxím. Kľúčovým testom udržateľnosti tohto prerazenia bude stredajší report o júlovej inflácii CPI v USA. Očakáva sa ďalšie zmiernenie cenových tlakov. Jadrová inflácia by mala klesnúť na 2,4 % medziročne (najnižšia úroveň od marca 2021), zatiaľ čo celková inflácia by mala dosiahnuť 3,3–3,4 % medziročne. Vo štvrtok bude zverejnený index PPI a v piatok údaje o maloobchodných tržbách (očakáva sa pokles o 0,5 % medzimesačne), ako aj hlásenia SEC 13F, ktoré odhalia pozície fondov. Potvrdenie dezinflačného trendu spolu s absenciou tvrdého pristátia ekonomiky vytvorí priestor na pokračovanie býčieho trhu na Wall Street.
GOLD
Cena zlata minulý týždeň výrazne vzrástla vďaka poklesu výnosov amerických štátnych dlhopisov a oslabovaniu dolára. Tento týždeň budú hlavnými zdrojmi volatility drahého kovu reporty o inflácii CPI a PPI, ako aj štvrtkové vystúpenia predstaviteľov Fedu (vrátane Toma Barkina a Beth Hammack). Pokles jadrovej inflácie CPI približne na 2,4 % medziročne by znížil reálne úrokové sadzby, čo z pohľadu medzitrhovej analýzy podporuje výhľad ďalšieho rastu ceny zlata a pokusu o prekonanie úrovní rezistencie. Rizikom zostáva prípadný jastrabí tón predstaviteľov Fedu. Hoci zlato prestalo nervózne reagovať na rast cien ropy, akékoľvek správy z Blízkeho východu môžu mať pre jeho cenu zásadný význam.
OIL (ropa Brent)
Ropa vstupuje do nového týždňa so zvýšenou volatilitou a čaká na ďalší vývoj geopolitickej situácie v oblasti Hormuzského prielivu a prielivu Báb al-Mandab. Z pohľadu makroekonomických fundamentov trh analyzuje najnovšie údaje o inflácii PPI a CPI z Číny, ktoré poukazujú na pretrvávajúci slabý dopyt v ázijskej ekonomike. V stredu budú zverejnené mesačné reporty IEA a OPEC. Tie predstavia najnovší výhľad rovnováhy ponuky a dopytu na nadchádzajúce štvrťroky a ukážu, či je trh s palivami skutočne taký napätý, ako naznačuje rozdiel medzi cenou ropy a rafinovaných produktov. Ak agentúry znížia svoje odhady spotreby komodity, ropný trh sa môže opäť dostať pod predajný tlak.
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