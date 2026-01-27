Denné zhrnutie: Wall Street a EURUSD rastú pred zajtrajším rozhodnutím Fedu 🗽 Ropa posilňuje

- Európska obchodná seansa bola celkovo pozitívna. Nemecký DAX mierne klesol, zatiaľ čo britský FTSE 100 vzrástol takmer o 0,6 %, čo podporil jeho významný podiel akcií naviazaných na komodity a kovy. Jedna z najväčších európskych spoločností zverejnila výsledky po uzavretí trhu. Francúzsky holding LVMH zverejnil výsledky za 4. štvrťrok 2025 – čistý zisk za celý rok klesol medziročne o 13 % na 10,9 miliardy EUR, no spoločnosť zachovala dividendu vo výške 13 EUR na akciu; akcie na výsledky takmer nereagovali. LVMH zostáva opatrne optimistické aj napriek geopolitickej neistote. Tento gigant luxusného segmentu vykázal za rok 2025 celkové tržby vo výške 80 miliárd EUR, čo svedčí o výraznom raste za poslednú dekádu, napriek medziročnému poklesu organického rastu o 1 %. V druhej polovici roka sa organický rast vrátil do kladných čísel na +1 %.
- Na Wall Street dnes vládne optimizmus, keďže trhy očakávajú zajtrajšie rozhodnutie Fedu a tlačovú konferenciu Jeromea Powella. Hlavnými ťahúňmi rastu sú akcie Big Tech a polovodičových firiem. Slabší výkon je viditeľný v softvérovom segmente, kde Oracle klesá takmer o 4 %, a tiež v sektore poisťovní, kde UnitedHealth Group stráca približne 20 %.
- Podľa údajov FactSet (k 23. januáru, keď reportovalo 13 % spoločností z indexu S&P 500) 75 % prekonalo očakávania čistého zisku a približne 70 % prekonalo odhady tržieb. Medziročný rast zisku na akciu (EPS) pre S&P 500 aktuálne dosahuje približne 8 %, no po zverejnení výsledkov Big Tech by sa táto hodnota mohla výrazne zvýšiť – potenciálne až k úrovni 15 % medziročne.
- Údaje o dôvere amerických spotrebiteľov z Conference Board sklamali – index klesol na 84,5, najnižšiu úroveň za posledných 12 rokov. Trh očakával hodnotu 90,7 po decembrových 94,2. Hodnotenie súčasnej situácie zaostalo za prognózami a očakávania do budúcnosti klesli takmer dvojnásobne viac, ako sa predpokladalo.
- Naopak, údaje z amerického trhu s bývaním príjemne prekvapili. Ceny domov vzrástli o 0,6 % m/m oproti očakávaniu 0,3 % a predchádzajúcim 0,4 %, zatiaľ čo ceny v 20 najväčších metropolitných oblastiach USA (index Case-Shiller 20) vzrástli o 1,4 % y/y oproti očakávaniu 1,2 % a predchádzajúcim 1,3 %. Týždenná zmena zamestnanosti podľa ADP dosiahla 7,5 tis. pracovných miest oproti predchádzajúcim 8 tis.
- Sentiment na trhu drahých kovov zostáva konštruktívny. Zlato sa drží blízko úrovne 5 090 USD za uncu a rýchlo sa zotavilo po včerajšom poklese. Striebro kleslo späť k úrovni 107 USD za uncu, pričom analytici Citi zverejnili správu, v ktorej predpovedajú nárast ceny až na 150 USD za uncu.
- Ropa rastie smerom k úrovni 65 USD za barel, čo sú úrovne naposledy zaznamenané v polovici januára. Trh naďalej pozorne sleduje vývoj na Blízkom východe a po americkej seanse sa investori zamerajú na údaje API o zásobách. Zemný plyn sa po rolovaní kontraktov opäť pokúša o rast; predpovede NOAA naďalej poukazujú na podpriemerné teploty na východnom pobreží USA začiatkom februára.
- Sentiment na trhu kryptomien zostáva slabý. Bitcoin sa stále obchoduje blízko úrovne 87 500 USD a snaží sa opätovne preraziť hladinu 90 000 USD.
- Donald Trump dnes v stručnom vyjadrení poukázal na pozitívne výsledky trojstranných rokovaní medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi, čo naznačuje, že rokovania by mohli smerovať k prvému potenciálne významnému prelomu. Nedávne správy médií uvádzajú, že USA by mohli Ukrajine ponúknuť rozšírené bezpečnostné záruky výmenou za to, že Kyjev odovzdá región Donbas Rusku.
Zdroj: xStation5
