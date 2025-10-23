Denné zhrnutie: Wall Street a zlato rastú 📈 ROPA si pripisuje 3,5 %

- Americké akcie dnes opäť vzrástli – index US100 (Nasdaq 100) si pripísal takmer 1 % vďaka sile akcií polovodičových a veľkých technologických spoločností.
- Makrodáta z USA pozitívne prekvapili: predaje existujúcich domov zodpovedali očakávaniam a index Kansas City Fed výrazne prekonal prognózy.
- Zlato sa zotavilo o takmer 1 %, pričom koriguje nedávne straty – a to aj napriek silnejšiemu americkému doláru (USDIDX), ktorý dnes vzrástol o viac ako 0,15 %.
- Analytici J.P. Morgan očakávajú, že americký Fed budúci týždeň ukončí program kvantitatívneho sprísňovania (QT), zatiaľ čo trhy čoraz viac započítavajú zníženie sadzieb o 25 bázických bodov.
- Výsledková sezóna je zatiaľ silná – väčšina spoločností prekonáva odhady zisku aj tržieb.
- Akcie IBM klesajú po zverejnení výsledkov, zatiaľ čo Honeywell posilňuje vďaka silnej výkonnosti.
- Ceny ropy rastú v dôsledku nových amerických sankcií voči Rusku. Čínske rafinérie zároveň zastavili námorný dovoz ruskej ropy.
- Vladimir Putin komentoval americké sankcie a vyjadril ochotu pokračovať v dialógu s prezidentom Trumpom s cieľom dosiahnuť diplomatické riešenie vojny na Ukrajine. Dodal, že sankcie nezmenia vojenskú situáciu na fronte.
- Spotrebiteľská dôvera v eurozóne sa mierne zlepšila v porovnaní s predchádzajúcim meraním.
- V Kanade augustové maloobchodné tržby zodpovedali očakávaniam, avšak jadrové tržby (bez automobilov) zaostali za odhadmi.
- Európske akcie vo štvrtok posilnili. Nemecký DAX a francúzsky CAC40 vzrástli o viac než 0,2 %, britský FTSE 100 si pripísal viac než 0,6 %. Akcie London Stock Exchange Group vyskočili o viac než 6 % po silných výsledkoch za 3Q a oznámení nového programu spätného odkupu akcií. Akcie Unileveru tiež posilnili po tom, čo spoločnosť oznámila takmer 4 % medziročný nárast tržieb. Nemecký obranný koncern MTU Aero rástol po zverejnení ziskov.
- Americké akcie dnes rastú vďaka obnovenému optimizmu voči Big Tech, polovodičovému sektoru a energetickým firmám, ktoré ťažia z rastu cien ropy. Nasdaq 100 je vyššie o viac než 0,9 %, zatiaľ čo Dow Jones Industrial Average (DJIA) rastie o viac než 0,3 %.
- Z veľkých polovodičových spoločností dnes oslabuje len STMicroelectronics, ktorá po výsledkoch klesá o viac než 14 %. IBM je pod tlakom pre slabšie tempo rastu. Naopak, akcie Honeywell a Dow Inc. rastú vďaka silnejším výsledkom.
- Kompozitný index Kansas Fed dosiahol 6 bodov, čo prekonalo očakávania (2 body) aj predchádzajúcu hodnotu (4 body). Index výrobnej aktivity vyskočil na 15 bodov zo 4, čo naznačuje zlepšenie priemyselnej aktivity.
- Čínske štátne rafinérie – PetroChina, Sinopec, CNOOC a Zhenhua – pozastavili nové námorné nákupy ruskej ropy. Podľa predbežných správ z médií znižuje dovoz ruskej energie aj India.
- Podľa údajov EIA zásoby zemného plynu vzrástli o 87 miliárd kubických stôp (bcf), pričom očakávania boli na úrovni 84 bcf a predchádzajúca hodnota bola 80 bcf. Správa naznačuje rastúcu produkciu a možný pokles dopytu – aj napriek začiatku vykurovacej sezóny v USA.
- Putin uviedol, že sa stále plánuje stretnúť s Donaldom Trumpom. Zdôraznil, že Trump stretnutie nezrušil, ale iba odložil. Upozornil, že ukrajinské útoky hlboko na území Ruska povedú k eskalácii konfliktu a silnej odvete zo strany Moskvy.
- Akcie argentínskej banky Banco Macro dnes vzrástli o viac než 5 % po tom, čo americké ministerstvo financií opätovne potvrdilo podporu Argentíne. Na trhu rastie optimizmus pred prezidentskými voľbami 26. októbra. Potenciálne víťazstvo Javiera Mileiho by mohlo posilniť pozitívny sentiment na argentínskych akciách, ktoré nedávno oslabili po neúspechu v miestnych voľbách.
Energetický a polovodičový sektor dnes patria k najvýkonnejším na americkom trhu. Naopak, medzi najslabšími veľkými spoločnosťami sú STMicroelectronics a Blackstone.
Zdroj: xStation5
