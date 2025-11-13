Ranné zhrnutie (13.11.2025)

Štvrtková seansa na ázijských trhoch je relatívne optimistická, väčšina indexov sa na medzidennej báze obchoduje vyššie. V súčasnosti japonský Nikkei vzrástol o 0,33 %, juhokórejský Kospi o 0,54 % a čínsky A50 o 0,71 %.
Napriek tomu stojí za zmienku, že včerajšia seansa na Wall Street bola zmiešaná, pričom sa zvýraznilo oslabenie najmä v technologickom sektore.
Uzavretie americkej vlády sa skončilo - Kongres schválil zákon a prezident ho podpísal, čím sa po rekordnej 43-dňovej prestávke obnovila činnosť federálnych úradov. Biely dom oznámil, že čoskoro budú zverejnené zostávajúce údaje BLS za september a že nový rozpočet zabezpečí financovanie vlády do konca januára.
Po skončení obchodovania v USA šéfka bostonského Fed-u Susan Collinsová jasne naznačila, že v súčasnosti nevidí dôvod na ďalšie rýchle znižovanie úrokových sadzieb. Zdôraznila, že na ďalšie uvoľnenie menovej politiky sú potrebné silnejšie argumenty, pričom poukázala na pretrvávajúcu vysokú infláciu, vplyv ciel a obmedzený prístup k údajom v dôsledku čiastočného uzavretia vlády. V dôsledku toho až štyria hlasujúci členovia FOMC vrátane Collinsa naznačujú, že vyhliadky na decembrové zníženie sadzieb sú veľmi obmedzené.
V Japonsku veľkoobchodné ceny v októbri vzrástli o 2,7 %, čím prekonali trhové prognózy. Guvernér BOJ Kazuo Ueda v parlamente vyhlásil, že jadrová inflácia rastie smerom k 2 %, čo môže urýchliť rozhodnutie o zvýšení úrokových sadzieb. BOJ zároveň signalizuje svoju pripravenosť pružne reagovať na prudký rast výnosov dlhopisov, a to aj zvýšením nákupov dlhových cenných papierov.
Austrálsky dolár získal vďaka dobrým údajom z trhu práce - zamestnanosť vzrástla dvakrát viac, ako sa očakávalo, a miera nezamestnanosti klesla z nedávneho štvorročného maxima. Silný trh práce odsúva vyhliadky na decembrové zníženie sadzieb RBA - najskoršie uvoľnenie sa teraz pevne odsúva na rok 2026. Na druhej strane miestny akciový trh klesol na najnižšiu úroveň za posledné tri mesiace.
Údaje z Austrálie: Miera nezamestnanosti 4,3 %, prognóza 4,4 %, predtým 4,5 %. Zmena zamestnanosti +42 200, prognóza +20 000, predtým +14 900. Miera účasti pracovnej sily 67,0 %, predtým 67 %. Zamestnanosť na čiastočný úväzok -13,1 tisíc, predtým +6,3 tisíc. Zamestnanosť na plný úväzok +55,3 tisíc, predtým +8,7 tisíc.
Volatilita na devízovom trhu zostala obmedzená, pričom väčšina hlavných menových párov sa pohybovala v úzkom pásme. Výmenný kurz USD/JPY sa dočasne priblížil k úrovni 155,00, potom mierne korigoval. Celkovo sa najlepšie darí AUD, zatiaľ čo pokles na širšom trhu je najvýraznejší pri NZD.
Súkromný prieskum zásob API naznačuje menší než očakávaný nárast zásob ropy v USA. Ropa + 1,3 milióna barelov oproti očakávaným 1,7 milióna barelov.
