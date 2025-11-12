Cena ropy klesá po mesačnej správe OPEC⛽📉

Organizácia OPEC, ktorá združuje najväčších producentov ropy s cieľom regulovať ceny, zverejnila svoju mesačnú správu – po jej publikovaní ceny ropy klesli o viac než 1 %.
Organizácia poukazuje na pokračovanie viacerých trendov v oblasti svetovej produkcie a spotreby ropy:
-
Dopyt po rope naďalej rastie, no tempo rastu sa čoraz viac spomaľuje.
-
Do konca roku 2025 by mal dosiahnuť 105,1 milióna barelov denne, pričom v roku 2026 sa očakáva priemer až 106,5 milióna barelov denne.
-
Rast pochádza najmä z krajín mimo OECD, zatiaľ čo v rozvinutých štátoch zostáva dopyt stabilný na úrovni 46 miliónov barelov.
Z pohľadu produktového členenia:
-
Najsilnejší rast vykazuje LPG, nasleduje benzín a ľahké destiláty.
-
Dopyt po nafte rastie len minimálne, a dopyt po ťažkých destilátoch klesá v nominálnom vyjadrení.
Na trhu s futures:
-
Počet čistých long pozícií na WTI rope ďalej klesá a zostáva na lokálnych minimách.
-
Na rope Brent je naopak viditeľné výrazne vyššie čisté long pozicovanie.
Z pohľadu cien jednotlivých druhov ropy zaznamenávajú najväčšie straty Zafario z Guiney a ruská ropa Urals.
OPEC ostáva optimistický v súvislosti s vývojom svetovej ekonomiky v roku 2026.
- Organizácia očakáva priemerný rast o 3,1 %, pričom Indie a Čína by mali byť hlavnými lídrami rastu. OPEC taktiež predpovedá zlepšenie ekonomickej situácie v USA, stabilný vývoj v Európe a ďalšie spomalenie v Rusku.
Najdôležitejšou časťou správy v kontexte aktuálnej situácie na trhu je strana ponuky ropy. OPEC poukazuje na výrazný a stabilný rast produkcie v krajinách mimo OPEC.
Lídrom rebríčka sú USA, kde sa očakáva priemerná produkcia na úrovni 22,07 milióna barelov denne v roku 2025, čo predstavuje nárast približne o 300 tisíc barelov.
V 4. štvrťroku 2025 sa však očakáva mierny pokles produkcie.
Výrazný rast evidujú aj krajiny Latinskej Ameriky, najmä Brazília a Argentína.
OIL.WTI (H1)
Zdroj: xStation5
