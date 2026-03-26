Denné zhrnutie: Wall Street na hrane; SILVER klesá o 5 % 🚨

- Pokles na Wall Street sa zreteľne zrýchľuje. Nasdaq už stráca viac než 2 % a futures na S&P 500 klesajú na nové minimá dnešnej seansy.
- Pre eskalujúce napätie na Blízkom východe a obnovené obavy z inflácie rastú ceny ropy o viac než 3,5 %, zlato odovzdáva svoje zisky a klesá o 2,8 %, zatiaľ čo trhový sentiment zostáva defenzívny. Veľmi slabo si dnes vedie aj SILVER, ktorý aktuálne stráca viac než 5 %.
- Na menovom trhu sa najlepšie darí americkému doláru a japonskému jenu. Naopak, najväčšiemu tlaku čelia meny Austrálie a Nového Zélandu, teda AUD a NZD.
- K pochmúrnej nálade prispieva niekoľko faktorov. Microsoft oznámil zmrazenie náboru v divíziách cloud computingu a predaja, čo vyvoláva otázky o kondícii celého technologického sektora a predovšetkým okolo hype spojeného s AI.
- Zároveň sa opäť výrazne pripomína geopolitika – podľa agentúry Reuters po smrti Alího Chameneího z 28. februára čoraz hlasnejšie volá konzervatívne krídlo iránskej politiky, sústredené najmä okolo Islamských revolučných gárd (IRGC), po vývoji jadrových zbraní.
- Počas zasadnutia kabinetu Trump výrazne pritvrdil rétoriku voči Teheránu. „Irán prosí o dohodu – nie ja,“ vyhlásil prezident a dodal, že Teherán mal dohodu uzavrieť už pred štyrmi týždňami. Trump navyše otvorene pripustil, že v tejto chvíli ani nevie, či je vôbec pripravený s Iránom rokovať.
- Akcie Meta Platforms dnes oslabili o viac než 6,4 %, čím počas jedinej obchodnej seansy vymazali takmer 70 miliárd USD z trhovej hodnoty spoločnosti.
- Dnešný výpredaj prišiel zároveň so zverejnením dvoch prelomových verdiktov poroty, ktoré spoločne vymedzili novú dimenziu právneho rizika pre celé odvetvie sociálnych sietí. Tento právny tlak navyše sprevádza bezprecedentný program kapitálových výdavkov.
- Google predstavil algoritmus TurboQuant, ktorý komprimuje cache jazykových modelov na iba 3 bity, čím znižuje využitie pamäte KV-cache až šesťnásobne a na čipoch H100 dosahuje až 8-násobné zrýchlenie bez straty presnosti. Trh okamžite započítal možné oslabenie dopytu po pamäťových čipoch: SanDisk pri otvorení oslabil približne o 4 %, Micron a Western Digital približne o 2 % a Seagate tiež okolo 2 %.
Denné zhrnutie: Piaty týždeň poklesov na Wall Street
Únik informácií z Anthropicu a výpredaj kyberbezpečnostných akcií
Unity rastie o 10 % 🚨 Revolúcia v spoločnosti?
US OPEN: Poklesy na Wall Street sa prehĺbuj
