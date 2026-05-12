Denné zhrnutie: Wall Street pod tlakom po najvyššej inflácii od roku 2023

- Wall Street zažíva plošný výpredaj, pričom hlavné americké indexy zostávajú pod výrazným tlakom. S&P 500 klesá približne o 0,7 %, zatiaľ čo Nasdaq je najslabším indexom a stráca takmer 1,9 %.
- Hlavným faktorom dnešného poklesu je bezpochyby vyšší než očakávaný výsledok CPI inflácie. Inflácia v USA zrýchlila na 3,8 % medziročne a dosiahla najvyššiu úroveň od mája 2023, čo zvyšuje obavy, že úrokové sadzby môžu zostať zvýšené dlhší čas, a zhoršuje celkový sentiment na trhoch.
- Rast inflácie bol ťahaný predovšetkým vyššími cenami energií vrátane nákladov na pohonné hmoty, ktoré sú v posledných mesiacoch veľmi citlivé na geopolitický vývoj. Zároveň pretrvávajúci tlak v jadrových inflačných kategóriách naznačuje, že dezinflačný proces sa zreteľne spomalil a zvýšené cenové tlaky sa šíria aj mimo najviac volatilných zložiek ekonomiky.
- Americký Senát schválil Kevina Warsha ako člena Rady guvernérov Federálneho rezervného systému, čím sa opäť priblížil k tomu, aby sa stal budúcim predsedom Fedu, pričom finálne hlasovanie sa očakáva neskôr tento týždeň. Nominácia je vnímaná ako významný moment pre budúce smerovanie americkej menovej politiky a prístup Fedu k inflácii.
- Trhy zároveň naďalej vyjadrujú obavy z Warshovho potenciálne blízkeho vzťahu k súčasnému prezidentovi USA, čo posilňuje pochybnosti o budúcej nezávislosti Federálneho rezervného systému.
- Geopolitické napätie okolo Iránu opäť rastie, pričom podľa správ niektorí poradcovia Donalda Trumpa čoraz viac zvažujú možnosť obnovenia vojenských operácií po tom, ako rokovania o prímerí zlyhali a Irán odmietol posledný návrh.
- Celkové náklady amerického zapojenia do konfliktu sa teraz odhadujú približne na 29 miliárd USD, čo zdôrazňuje rastúcu fiškálnu aj strategickú záťaž tejto konfrontácie.
- Spojené štáty tiež údajne požadujú trvalé zastavenie iránskeho obohacovania uránu a presun obohateného uránu do USA, čo Teherán považuje za neprijateľné a čo ďalej zvyšuje napätie v rokovaniach.
- Stretnutie Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga je naplánované na 14.–15. mája v Pekingu, kde sa majú prerokovať Irán, ropné trhy a širšie geopolitické aj obchodné napätie.
- Európske trhy takisto zakončili seansu v zápornom teritóriu, pričom hlavné indexy naprieč kontinentom čelili výraznému tlaku. Francúzsky CAC 40 stratil takmer 1 %, zatiaľ čo nemecký DAX aj španielsky IBEX 35 oslabili približne o 1,5 %. Britský FTSE 100 si viedol relatívne lepšie a zaznamenal len mierne straty.
- Ropa Brent naďalej ťaží z rastúceho geopolitického napätia, pričom ceny výrazne rastú a približujú sa k hranici 110 USD za barel.
- Drahé kovy sa obchodujú pod miernym tlakom. Zlato stráca približne 1 % a testuje úroveň 4 690 USD za uncu, zatiaľ čo striebro je tiež mierne slabšie a pohybuje sa blízko 85 USD za uncu.
- Kryptomeny medzitým zažívajú výraznejší výpredaj. Bitcoin klesá takmer o 2 % a testuje úroveň 80 000 USD, zatiaľ čo Ethereum stráca viac než 2,5 % a klesá pod 2 300 USD
