Denní shrnutí: Mírné riziko, mírné poklesy

- Americká seansa prebiehala v negatívnej nálade, rozsah poklesov však zostal obmedzený. Väčšina indexov znížila straty maximálne na 0,5 %. Ku koncu obchodovania si Dow vymenil pozíciu s Russellom a stal sa najslabším indexom. Futures na priemyselný index klesajú približne o 0,7 %.
- Z USA prichádza séria dôležitých makroekonomických dát. Obchodná politika Donalda Trumpa prináša čoraz slabšie výsledky: dovozy rastú a obchodný deficit sa prehlbuje, zatiaľ čo vývozy klesajú.
- Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol viac, než sa očakávalo, na 206 tis. Pokračujúce žiadosti naopak vzrástli nad očakávania na 1,869 mil.
- Index výrobnej aktivity Philadelphia Fed vzrástol výrazne nad očakávania na 16,3.
- Spoločnosť Blue Owl Capital pozastavuje výplaty pri jednom zo svojich súkromných fondov, čo zvyšuje obavy investorov o kondíciu a likviditu trhu private credit. Samotná akcia po tomto rozhodnutí klesá o viac než 8 %.
- Aj Európa uzavrela v červených číslach. Všetky hlavné indexy starého kontinentu zaznamenali straty. Najväčší pokles vykázal taliansky FTSE MIB, ktorý odpísal viac než 1 %. Švajčiarsky SMI si viedol relatívne najlepšie, keď znížil stratu na 0,2 %.
- Airbus oznámil výsledky nad očakávania, počet dodaných lietadiel však klesol. Akcie stratili približne 6 %. V Európe po výsledkoch oslabili aj Renault a Rio Tinto.
- Na devízovom trhu je švajčiarsky frank mierne slabší, stráca približne 0,2–0,3 % voči hlavným menovým párom. Britská libra tiež oslabuje, pokles je obmedzený na 0,2 %.
- V poľnohospodárskych komoditách vyčnieva kakao, ktoré dnes klesá o viac než 7 %. Pretrvávajúca nadponuka stlačila ceny na úrovne nevídané od roku 2023.
- Trh sa zjavne obáva konfrontácie medzi USA a Iránom a možného narušenia dopravy a produkcie v oblasti Hormuzského prielivu. Ceny ropy podporili aj dáta o zásobách, ktoré nečakane a výrazne klesli o 9 miliónov barelov. Ropa dnes rastie o 2 %, pričom WTI dosahuje 66 USD za barel.
- Pri drahých kovoch je výraznejší pohyb viditeľný iba pri paládiu, ktoré oslabuje približne o 2 %.
- Kryptomenový trh má za sebou ďalší deň prevažne v znamení poklesov. Ethereum obmedzuje straty na približne 0,4 % a obchoduje sa blízko 1 940 USD. Bitcoin je mierne vyššie a drží sa okolo 66 800 USD.
