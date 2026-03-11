🚩Striebro stráca 3 %

Striebro dnes na globálnych trhoch klesá a vracia sa smerom k 85 USD za uncu. Hlavnými faktormi poklesu sa zdajú byť nielen silnejší americký dolár a rastúce výnosy dlhopisov, ale aj narastajúce obavy o ekonomický výhľad a priemyselnú aktivitu v prostredí prudkého rastu cien ropy. V strednodobom horizonte by výrazne vyššie ceny palív (externý šok) mohli viesť k oslabeniu výrobnej aktivity, a tým aj k nižšiemu dopytu po striebre.
Konflikt na Blízkom východe pokračuje a Irán varuje lode pred prechodom cez Hormuzský prieliv. Investori zjavne uprednostňujú zlato, ktoré má v prostredí zvýšeného geopolitického rizika tendenciu prekonávať striebro.
SILVER (D1)
Cena sa aktuálne obchoduje okolo EMA50 (oranžová línia) a táto zóna získava ďalší význam pre možnú formáciu symetrického trojuholníka, ktorá zvyčajne signalizuje pokračovanie predchádzajúceho dlhodobého trendu (v tomto prípade uptrendu).
- Pohyb nad 88 USD za uncu by mohol naznačiť rastový breakout a ďalší býčí impulz.
- Takýto scenár by pravdepodobne vyžadoval slabší americký dolár, nižšie výnosy amerických dlhopisov a klesajúce ceny ropy.
- Naopak pokles pod 80 USD za uncu by mohol túto formáciu zneplatniť.
Zdroj: xStation5
USDIDX (D1)
Futures na dolárový index dnes rastú a dostali sa nad 200-sesančný exponenciálny kĺzavý priemer (EMA200) (červená línia).
Zdroj: xStation5
