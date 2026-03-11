Kakao sa odrazilo od dna a pridalo 20 % od svojich minim 🍫

Od nedávnych miním okolo 2 800 USD za tonu kakao vzrástlo o 20 %
Slabší dopyt a dobrá globálna úroda v posledných mesiacoch tlačili ceny kakaa nadol
Napätie na Blízkom východe a uzavretie Hormuzského prielivu zvyšuje náklady a podporuje rast cien kakaa
Ceny kakaa na burze v posledných dňoch výrazne rastú, pretože pokračuje približne týždeň a pol trvajúca rally spôsobená uzatváraním krátkych pozícií. Prebiehajúca vojna v Iráne vyvolala uzatváranie short pozícií na futures na kakao kvôli obavám, že uzavretie Hormuzského prielivu zvýši náklady na prepravu, obmedzí export kakaa a zníži dostupné dodávky. Uzavretie prielivu zároveň zvýšilo globálne náklady na dopravu, poistenie aj ceny palív, čo zvyšuje náklady dovozcov kakaa.
Veľká časť svetovej produkcie kakaa pochádza z Ghany a Pobrežia Slonoviny, kde štátni regulátori stanovujú výkupnú cenu pre farmárov s ročným predstihom. Nedávny pokles cien však spôsobil, že ich kakao je teraz približne o 40 % drahšie, než koľko sú medzinárodní obchodníci ochotní zaplatiť. Ceny kakaa v posledných mesiacoch klesali predovšetkým kvôli dobrej globálnej úrode a slabšiemu dopytu. Kvôli predchádzajúcim vysokým cenám sa navyše čokoládové tyčinky zmenšili a výrobcovia začali používať menej kakaa.
Trh s kakaom v posledných dvoch rokoch zažil mimoriadne volatilný vývoj. V roku 2024 vystrelili ceny na historické maximum nad 12 000 USD za tonu, najmä kvôli slabej úrode v západnej Afrike, chorobám kakaovníkov a nepriaznivému počasiu. Následne však prišla prudká korekcia a kakao v posledných mesiacoch stratilo desiatky percent hodnoty. Na začiatku roka 2026 sa kakao obchodovalo okolo 6 000 USD za tonu, odvtedy však odpísalo viac než 40 % a aktuálne sa pohybuje okolo 3 400 USD za tonu. Od miním z posledných týždňov približne 2 800 USD za tonu však cena vzrástla približne o 20 %.
