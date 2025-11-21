Denný prehľad: masívny výpredaj krypta; Fed smeruje k zníženiu sadzieb v decembri 💵

- Záver týždňa neprináša finančným trhom žiadnu úľavu. Napriek viacerým pokusom o zotavenie dominovali medvede – najmä pre geopolitickú neistotu, obavy z AI bubliny a jastrabí tón predstaviteľov Fedu.
- V čase publikovania sa americké indexy snažia zotaviť. US500 si pripisuje 0,90 % a US100 stúpa o 0,70 %. Najväčšie zisky však zaznamenávajú malé spoločnosti – index US2000 rastie o 2,30 %.
- Týždeň bol mimoriadne náročný pre technologické akcie. Index US100 klesol o 3,55 % za týždeň a v dnešnom maxime dosiahol pokles takmer 4,80 %.
- Spoločnosť Eli Lilly (LLY.US) sa dnes oficiálne zaradila medzi elitu amerických firiem s trhovou kapitalizáciou nad 1 bilión dolárov, čím sa stala desiatou americkou spoločnosťou v tomto klube.
- BLS oznámil, že index nákladov na zamestnancov za 3. kvartál bude zverejnený 10. decembra. Správa o reálnych zárobkoch za október bola zrušená a CPI za november bude zverejnený 18. decembra.
- Predbežné PMI údaje z USA ukázali celkovo solídny obraz: výrobný index klesol na 51,9 (očak. 52,0; predchádzajúci 52,5), kompozitný index zostal na 54,8 (predchádzajúci 54,6).
- Chris Williamson zo S&P Global poznamenal, že údaje poukazujú na približne 2,5 % anualizovaný rast HDP v 4. kvartáli, podporený rastúcou produkciou vo výrobe aj službách a silnejšou dôverou podnikov.
- John Williams z Fedu potvrdil, že menová politika je „mierne reštriktívna“ a vidí priestor na ďalšie znižovanie sadzieb, aj keď inflácia zostáva vyššia. Podľa neho clá pridávajú k inflácii 0,5–0,75 %, no nemenia celkový trend – znižovanie je podľa neho opodstatnené pre udržanie trhu práce počas spomaľovania ekonomiky.
- Pravdepodobnosť zníženia sadzieb v decembri vzrástla už na viac než 73 %, v porovnaní s 38 % ešte včera.
- Dáta z Michiganskej univerzity prekonali očakávania. Inflačné očakávania klesli na 4,5 % (1 rok) a 3,4 % (5 rokov), zatiaľ čo spotrebiteľská dôvera vzrástla na 51 bodov (očak. 49; predchádzajúca hodnota 50,3).
- Trh s kryptomenami dnes výrazne oslabuje. Bitcoin počas dňa stratil viac než 4,50 % po otestovaní úrovne 80 000 USD. Ethereum kleslo o 4,70 %. Výpredaj je výsledkom kombinácie faktorov: nedostatku likvidity, paniky zo zmeny cyklu, predajov od dlhodobých investorov a negatívneho sentimentu na akciových trhoch.
- Preferenčné akcie MicroStrategy tento týždeň klesli o takmer 7 % a za mesiac o 13,5 %, čo odráža zhoršený sentiment na kryptotrhu. Tento vývoj vyvoláva otázky o schopnosti spoločnosti ďalej financovať nákupy Bitcoinu a plniť záväzky voči akcionárom.
BREAKING: Spotrebiteľská dôvera v USA a index Richmond Fed výrazne pod očakávaniami 📌
Ekonomický kalendár: Trhy sa zameriavajú na americký PPI a maloobchodný predaj (25.11.2025)
BREAKING: Predbežné údaje o HDP Nemecka sú v súlade s očakávaniami
Ranný komentár: Trhy sú opäť o niečo pokojnejšie, Meta chce využiť čipy od Googlu, akcie Tesly rastú a rastú aj CDS spoločnosti Oracle.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.