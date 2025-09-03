Deutsche Bank zostáva verná svojej stratégii, no potrebuje zlepšiť alokáciu kapitálu a ziskovosť

Generálny riaditeľ Deutsche Bank, Christian Sewing, na stredajšej konferencii vo Frankfurte potvrdil, že banka naďalej zotrvá pri svojej kľúčovej stratégii „Global Hausbank“, avšak zároveň zdôraznil potrebu zlepšenia v oblasti alokácie kapitálu a celkovej ziskovosti.
„Základná stratégia byť globálnou domovskou bankou a európskym partnerom sa nemení. Ale musíme robiť oveľa lepšiu prácu pri alokácii kapitálu,“ uviedol Sewing. Podľa neho sa banka aktuálne nesústredí na fúzie a akvizície, ale na dosiahnutie vlastných finančných cieľov, ktoré majú byť splnené do konca tohto roka.
Deutsche Bank pod Sewingovým vedením smeruje k naplneniu súboru finančných cieľov, pričom nové ciele na nasledujúce roky budú predstavené investorom 17. novembra. CEO zároveň uviedol, že súčasný cieľ návratnosti kapitálu (RoTE) na úrovni 10 % je len medzistupňom, čo naznačuje ambíciu banky tento ukazovateľ v budúcnosti ďalej zvyšovať.
Tieto vyjadrenia prichádzajú v čase, keď európske banky čelia tlaku na efektivitu, kapitálové rezervy a ziskové marže. Deutsche Bank, ako jeden z najväčších bankových domov v eurozóne, sa tak aj naďalej snaží posilniť svoju pozíciu stabilného a dôveryhodného partnera pre korporátnu aj inštitucionálnu klientelu.
Graf DBK.DE (D1)
Akcie Deutsche Bank po dlhom rastovom období aktuálne prechádzajú miernou korekciou a obchodujú sa na úrovni 29,66 EUR. Cena zostáva stále nad kĺzavými priemermi EMA 50 (28,66 EUR) a SMA 100 (26,05 EUR), čo potvrdzuje, že dlhodobý trend zostáva býčí. Korekcia zatiaľ pôsobí ako technické vydýchnutie po silnom raste, a ak sa cena udrží nad EMA 50, mohlo by ísť o zdravú konsolidáciu pred ďalším rastom.
Z technického hľadiska bude kľúčové sledovať, či sa cena udrží nad EMA 50. Jej udržanie by potvrdilo býčiu štruktúru a mohlo viesť k opätovnému otestovaniu úrovne 30,80 EUR. Naopak, prelomenie pod túto úroveň by mohlo viesť k hlbšej korekcii smerom k 26–27 EUR.
Zdroj: xStation5
