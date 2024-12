Dluhopisy francúzskych bánk zostávajú odolné napriek politickej neistote, ale opatrnosť je potrebná

Dluhopisy francúzskych bánk prejavili odolnosť napriek politickej a ekonomickej nestabilite vo Francúzsku, vďaka silnému úverovému ratingu a významným globálnym operáciám. Predĺžená politická neistota však môže spôsobiť problémy, varujú analytici.

Po hlasovaní o nedôvere bývalému premiérovi Michelovi Barnierovi, ktorý sa pokúšal schváliť rozpočet bez parlamentného súhlasu, je situácia naďalej napätá. Prezident Emmanuel Macron má tento týždeň vymenovať nového premiéra, ale obavy z rastúceho deficitu a meškajúcich reforiem zvyšujú opatrnosť medzi investormi.



Riziko štátneho dlhu rastie, ale vplyv na banky je obmedzený

Náklady na francúzske štátne CDS, ktoré merajú riziko štátnych dlhopisov, dosiahli najvyššiu úroveň za viac ako štyri roky. CDS francúzskych bánk ako BNP Paribas, Credit Agricole a Societe Generale však vzrástli iba mierne a zostali pod úrovňami z minulých mesiacov, uvádzajú údaje S&P Global Market Intelligence.

Francúzske banky majú relatívne miernu expozíciu voči domácemu štátnemu dlhu, čo pôsobí stabilizačne. K 30. júnu tvorili investície do francúzskych štátnych dlhopisov menej ako 50 % ich celkových investícií do štátnych dlhopisov, uvádza CreditSights.

“Aj keby bol úverový rating Francúzska znížený, nemusí to nutne znamenať zníženie ratingu bánk,” uviedla spoločnosť CreditSights.



Kľúčové riziká: politická neistota a domáca expozícia

Francúzske banky patria medzi najlepšie hodnotené v Európe, ale politická nestabilita by mohla ovplyvniť ich spready.

Societe Generale a Credit Agricole , ktoré generujú približne 40 % až 50 % príjmov vo Francúzsku , sú zraniteľnejšie voči politickým problémom.

a , ktoré generujú približne , sú zraniteľnejšie voči politickým problémom. BNP Paribas, ktorá získava iba 30 % príjmov vo Francúzsku, je menej ohrozená vďaka svojej globálnej diverzifikácii.

Barclays zdôraznili, že globálne diverzifikované banky zvládajú krízu lepšie.



Príležitosti a výzvy pre investorov

Napriek rizikám sa niektorí analytici domnievajú, že dočasné rozširovanie spreadov by mohlo byť investičnou príležitosťou.

“Ak sa objaví ďalší tlak na spready, môžu sa objaviť atraktívne vstupné úrovne,” uviedli analytici CreditSights.

Juan Valencia zo Societe Generale je optimistický, že spready sa do konca roka 2024 zúžia, spolu s európskym kreditným trhom.