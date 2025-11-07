Dokáže Rusko udržať ťažbu ropy pod limitmi OPEC+ napriek rastúcim sankciám?

- Ruská ťažba ropy v októbri vzrástla na 9,41 milióna barelov denne, ale stále zostáva približne o 70 000 barelov pod kvótou OPEC+.
- Ruská ťažba ropy v októbri vzrástla na 9,41 milióna barelov denne, ale stále zostáva približne o 70 000 barelov pod kvótou OPEC+.
- USA sprísnili sankcie voči hlavným ruským producentom, čím obmedzili vývoz a skomplikovali logistiku.
- Október bol posledným mesiacom kompenzačných škrtov a Moskva teraz ťaží podľa štandardných kvót OPEC+.
Ruská ťažba ropy v októbri mierne vzrástla, ale naďalej zostáva pod úrovňou stanovenou organizáciou OPEC+. Podľa údajov zverejnených agentúrou Bloomberg dosiahla priemerná denná ťažba približne 9,41 milióna barelov, čo je o 43 000 barelov viac ako v septembri. Tento objem však naďalej zostáva približne o 70 000 barelov denne pod kvótou, ktorá zahŕňa aj kompenzačné zníženia za predchádzajúce prekročenia ťažby.
Krajina tak funguje tesne pod svojím limitom, pričom jej ropný sektor čelí kombinácii medzinárodných sankcií a ukrajinských útokov na infraštruktúru. Nové sankcie USA, ktoré sa týkajú spoločností Rosneft a Lukoil, už začínajú znižovať objemy vývozu, keďže niektoré rafinérie v Indii, Číne a Turecku odmietajú nakupovať ropu z rizikových zdrojov. Zároveň pokračujú útoky dronov na ruské rafinérie, čo spomaľuje spracovanie a predlžuje opravy infraštruktúry.
Moskva spomaľuje rast produkcie, ale stále má priestor na ďalšie zvyšovanie
Podľa vicepremiéra Alexandra Novaka má Rusko dostatočné kapacity na ďalšie zvyšovanie produkcie v budúcnosti, ale plánuje tak robiť postupne a v koordinácii s OPEC+. Cieľom je zabrániť výrazným výkyvom cien a udržať stabilitu trhu. Podľa najnovšieho harmonogramu bol október posledným mesiacom kompenzačných škrtov na vyrovnanie predchádzajúceho prekročenia limitov. Súčasná úroveň produkcie tak zodpovedá cieľu Ruska, ktorý je 9,481 milióna barelov denne.
Ruská vláda sa zároveň snaží nájsť rovnováhu medzi dodržiavaním záväzkov OPEC+ a potrebou udržať vývozné príjmy, ktoré sú kľúčové pre štátny rozpočet. Zdá sa však, že tempo rastu ťažby zostáva obmedzené a výraznejšie zvýšenie by mohlo nastať len v prípade zlepšenia geopolitických podmienok.
Sankcie a útoky zvyšujú riziko poklesu ťažby
Problémy s exportom a logistickými trasami znamenajú, že niektoré rafinérie a skladovacie zariadenia musia obmedziť svoju činnosť, čo vyvíja tlak na ťažobnú infraštruktúru. Ak Rusko nedokáže nájsť dostatok odberateľov ropy od sankcionovaných producentov, môže byť nútené uzavrieť niektoré zo svojich ťažobných polí, čím riskuje trvalé poškodenie ložísk a dlhodobý pokles ťažby.
Analytici trhu varujú, že súčasné oživenie ťažby môže byť len dočasné. Napriek snahám Moskvy udržať stabilnú ťažbu zostáva ruský ropný sektor vystavený kombinácii sankčného tlaku, útokov na infraštruktúru a neistého globálneho dopytu.
OIL (H4)
Pri pohľade na graf z pohľadu technickej analýzy vidíme, že cena ropy Brent sa už niekoľko dní pohybuje v mierne medvedom rozpätí. Momentálne sa odrážame od silnej zóny ponuky, ktorá prelomila lokálne minimá a spôsobila klesajúci moment. Pokiaľ ide o úrovne pod nami, kam by sa cena mohla dostať, prvou reakciou je dopyt na úrovni 62 libier. Okrem dopytu, ktorý spôsobil impulzívnu sviečku, existuje aj 61,8 a 66,0 Fibonacciho retracement. To bude dôležitá úroveň, od ktorej môžeme očakávať býčiu reakciu. RSI zostáva v neutrálnej oblasti okolo hodnoty 45.
