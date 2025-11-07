US OPEN: Trh na konci týždňa pokračuje v poklese

-
Trh klesá po otvorení piatkovej seansy
-
Dopad hroziaceho shutdownu vlády USA je čoraz vážnejší
-
University of Michigan potvrdila pokles spotrebiteľskej dôvery
-
GTA6 odložené, akcie Take-Two prudko oslabili
-
AirBnb potešil investorov výsledkami aj výhľadom
-
Trh klesá po otvorení piatkovej seansy
-
Dopad hroziaceho shutdownu vlády USA je čoraz vážnejší
-
University of Michigan potvrdila pokles spotrebiteľskej dôvery
-
GTA6 odložené, akcie Take-Two prudko oslabili
-
AirBnb potešil investorov výsledkami aj výhľadom
Záver týždňa neprináša zlepšenie sentimentu na Wall Street. Americké indexy opäť otvárajú s výraznými stratami, čo predstavuje vyvrcholenie rastúcich rizík a meniacej sa nálady na trhu. Kontrakty na NASDAQ100 strácajú najviac – o 1,4 %. S&P 500 a DOW si vedú lepšie, keď ich kontrakty klesajú o 0,6 až 1,1 %.
Hlavným problémom, ktorý si trhy začínajú viac uvedomovať, je hroziaci shutdown americkej vlády.
Ten sa už stal najdlhším v histórii. Predchádzajúce prípady tohto typu mali len obmedzený dopad na ekonomiku, no súčasná situácia sa stáva čoraz vážnejšou, čo potvrdzujú slová Kevina Hassetta, jedného z hlavných ekonomických poradcov Bieleho domu. Podľa neho sú dopady shutdownu „oveľa horšie, ako sa očakávalo.“
Situácii nepomáhajú ani vyjadrenia Scotta Bessenta, ktorý tvrdí, že veľká časť americkej ekonomiky je už v skutočnej recesii.
Obavy zdieľa aj predseda Snemovne reprezentantov – Johnson. Ak nedôjde k rýchlemu riešeniu rozpočtového problému, indexy môžu ďalej výrazne oslabiť, ak sa naplnia ďalšie riziká.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Technologické spoločnosti zaznamenávajú na začiatku seansy najväčšie poklesy. Investori zjavne očakávajú stratégie monetizácie AI a návratnosť z obrovských investícií.
Makroekonomické dáta:
Dnes trh získal výsledky správy University of Michigan o dôvere spotrebiteľov a inflačných očakávaniach, ktoré tiež neprispievajú k zlepšeniu nálady na trhu. Univerzita upozornila na zhoršenie sentimentu medzi spotrebiteľmi vo všetkých segmentoch. Výrazný pokles zaznamenal ukazovateľ „aktuálnych podmienok“. Krátkodobé inflačné očakávania sa tiež mierne zvýšili.
Zaujímavý vývoj sa objavil v údajoch o zamestnanosti z Kanady. Nezamestnanosť klesla a zamestnanosť vzrástla. Avšak plný úväzok klesol, zatiaľ čo čiastočné úväzky prudko stúpli. Pokles nezamestnanosti možno interpretovať ako sezónne oživenie v rámci dlhodobého rastúceho trendu, no výrazný posun zamestnanosti k čiastočným úväzkom môže naznačovať problémy firiem udržať plný pracovný čas.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Sila kupujúcich sa očividne vyčerpala na hornej hranici rastovej trendovej línie. Napriek pokusom sa nepodarilo ubrániť dolnú hranicu. Rozhodný prieraz rezistencie na úrovni 25 200 naznačuje základný scenár predĺženia korekcie smerom k úrovniam FIBO 23,6–38,2, kde môže trh hľadať podporu a priestor na konsolidáciu a ďalšie pokusy kupujúcich získať späť iniciatívu. Indikátor RSI(14), ktorý vstúpil do prekupenej zóny, môže začať pôsobiť v prospech kupujúcich.
Firemné správy:
-
Expedia (EXPE.US) – Cestovná agentúra vyskočila o viac než 15 % po otvorení trhu vďaka vynikajúcim výsledkom. Zvýšený výhľad pre ďalšie kvartály podporil pozitívne odporúčania od investičných spoločností.
-
MP Materials (MP.US) – Spoločnosť zameraná na vzácne kovy klesá o 7 % po zverejnení výsledkov. Tržby zaostali za očakávaniami, ale zisk na akciu (-0,1 USD) bol lepší, čo poukazuje na schopnosť firmy kontrolovať náklady a straty.
-
Airbnb (ABNB.US) – Spoločnosť na krátkodobé prenájmy zverejnila dobré výsledky, najmä vďaka zvýšenému dopytu na americkom trhu. Akcie rastú o viac než 4 %.
-
Take-Two Interactive (TTWO.US) – Vydavateľ videohier výrazne odložil vydanie očakávanej hry GTA6. Akcie klesajú o viac než 6 %.
-
Comcast (CMCSA.US) – Mediálna spoločnosť rokuje o akvizícii britskej ITV a spolupráci s Warner Bros v oblasti streamovania.
-
Affirm Holding (AFRM.US) – Akcie spoločnosti poskytujúcej odložené platby rastú o viac než 10 % po zvýšení výhľadu na budúci rok.
-
SweetGreen (SG.US) – Ďalší reštauračný reťazec sklamal výsledkami pre slabnúcu dôveru spotrebiteľov. Po znížení výhľadu do konca roka akcie klesajú o viac než 15 %.
-
Globus Medica (GMED.US) – Výrobca zdravotníckeho vybavenia rastie o 30 % po výraznom prekonaní očakávaní tržieb. Analytici zdieľajú dôveru vedenia spoločnosti.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US100 posilňuje o 1,5 % 📈
Od októbra je viac ako 40 miliónov Američanov ohrozených nedostatkom potravín – čo to znamená pre trh?
Denné zhrnutie – Vláda zostáva ochromená, trh klesá, kryptomeny sa zotavujú
Venezuela: Čo by znamenala zmena moci pre ceny ropy?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.