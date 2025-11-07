Blíži sa koniec cyklu znižovania úrokových sadzieb v Poľsku?

- Poľská centrálna banka od mája znížila sadzby o 150 bázických bodov, pričom základná sadzba sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 4,25 %.
- Inflácia spomaľuje rýchlejšie ako predtým, čo vytvára priestor pre ďalšie menšie zníženia úrokových sadzieb.
- Cyklus zníženia sadzieb by sa mohol skončiť začiatkom roka 2026, kedy by sadzba mohla dosiahnuť úroveň okolo 3,75 %.
Podľa Ludwika Koteckého, člena Rady pre menovú politiku, sa poľská centrálna banka pomaly blíži ku koncu súčasného cyklu uvoľňovania menovej politiky. Odhaduje, že fáza znižovania úrokových sadzieb by mohla skončiť začiatkom roka 2026, kedy by základná sadzba mohla dosiahnuť úroveň okolo 3,75 %.
Od mája tohto roku Rada pre menovú politiku (MPC) znížila úrokové sadzby o 150 bázických bodov, vrátane štvrtkového najnovšieho kroku o štvrť percentuálneho bodu. Základná sadzba sa v súčasnosti nachádza na úrovni 4,25 %, čo je najnižšia úroveň za tri a pol roka.
Inflácia sa blíži k svojmu cieľu, čo ponecháva priestor pre ďalšie zníženie úrokových sadzieb
Kotecki je jedným z najumiernenějších členov rady a očakáva, že inflácia bude naďalej klesať smerom k cieľu 2,5 %, čo by centrálnej banke umožnilo ďalšie mierne zníženie úrokových sadzieb. V súčasnosti sú sadzby v reálnom vyjadrení naďalej relatívne vysoké, pričom základná sadzba je približne o 1,45 percentuálneho bodu vyššia ako súčasná inflácia.
Tempo poklesu cien sa tak spomaľuje rýchlejšie, ako sa pôvodne očakávalo, a reálne úrokové sadzby zostávajú kladné. To vytvára priestor pre ďalšie opatrné kroky smerom k uvoľneniu menovej politiky, hoci podľa guvernéra Adama Glapińského predstavitelia banky zostávajú opatrní, pokiaľ ide o ďalšie zníženie sadzieb po výraznom uvoľnení v roku 2025.
Koniec cyklu sa blíži, pozornosť sa presúva na vyhliadky rastu
Podľa súčasných odhadov by centrálna banka mohla ukončiť cyklus znižovania úrokových sadzieb na prelome rokov 2025 a 2026, akonáhle sa inflácia trvalo stabilizuje na úrovni cieľa. To by mohlo vytvoriť priestor na oživenie hospodárskej aktivity a zároveň pomôcť udržať inflačné očakávania pod kontrolou.
Investori teraz sledujú, či pokles inflácie bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch a či Poľsko bude schopné udržať menovú stabilitu bez potreby rýchleho zvrátenia politiky.
Graf: USD/PLN (H4)
