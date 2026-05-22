Ekonomický kalendár (22. 05. 2026) Finálne údaje UoM z USA v centre pozornosti, nemecký Ifo prekonal očakávania

Dnešný makroekonomický kalendár je relatívne prázdny. Pozornosť investorov sa sústreďuje predovšetkým na finálne údaje o spotrebiteľskej dôvere a inflačných očakávaniach v USA z prieskumu University of Michigan, ale aj na kanadské maloobchodné tržby a údaje PPI. Skôr zverejnené ukazovatele podnikateľského sentimentu z Európy prekonali očakávania.
Celkový ukazovateľ podnikateľskej klímy vo Francúzsku zostal bez zmeny na 94 bodoch, v súlade s očakávaním trhu aj predchádzajúcim údajom. Index sentimentu vo výrobe však vzrástol na 102 bodov oproti odhadom 99 bodov a predchádzajúcim 100 bodom, čo signalizuje zlepšujúcu sa aktivitu v sektore.
Nemecký index očakávaní IFO dosiahol 83,8 bodu, nad konsenzom 83,5 bodu a predchádzajúcim údajom 83,3 bodu. Zložka súčasných podmienok IFO medzitým klesla na 86,1 bodu, zatiaľ čo očakávania boli 85,1 bodu a predchádzajúca hodnota 85,4 bodu. Hlavný nemecký index podnikateľskej klímy IFO vzrástol na 84,9 bodu, prekonal očakávania 84,2 bodu a zlepšil sa z predchádzajúcich 84,4 bodu. To poukazuje na mierne zlepšenie ekonomického sentimentu.
Makroekonomický kalendár
14:30 | Kanada – Maloobchodné tržby (m/m)
Konsenzus: 0,6 %
Predchádzajúce: 0,7 %
14:30 | Kanada – Jadrové maloobchodné tržby (m/m)
Konsenzus: 0,9 %
Predchádzajúce: 0,5 %
14:30 | Kanada – PPI (m/m)
Konsenzus: 1,3 %
Predchádzajúce: 2,4 %
14:30 | Kanada – Jadrový PPI (r/r)
Konsenzus: 7,8 %
Predchádzajúce: nie je k dispozícii
14:30 | USA – Richmondský výrobný index Fedu (m/m)
Konsenzus: 2,6 %
Predchádzajúce: 12,0 %
16:00 | USA – Spotrebiteľská dôvera University of Michigan, finálny údaj
Konsenzus: 48,2 bodu
Predchádzajúce: 48,2 bodu
16:00 | USA – Päťročné inflačné očakávania University of Michigan, finálny údaj
Konsenzus: 3,4 %
Predchádzajúce: 3,4 %
16:00 | USA – Ročné inflačné očakávania University of Michigan, finálny údaj
Konsenzus: 4,6 %
Predchádzajúce: 4,5 %
16:00 | USA – Spotrebiteľské očakávania University of Michigan
Konsenzus: 48,5 bodu
Predchádzajúce: 48,5 bodu
16:00 | USA – Súčasné podmienky University of Michigan
Konsenzus: 48 bodov
Predchádzajúce: 47,8 bodu
Vystúpenia centrálnych bankárov
- 13:30 | ECB – vystúpi Boris Vujčić
- 13:30 | ECB – vystúpi Muller
- 13:30 | ECB – vystúpi Kazimir
- 16:00 | Fed – vystúpi Christopher Waller
