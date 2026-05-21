Výrazná slabosť po zverejnení PMI z Francúzska a Nemecka. Je zvýšenie sadzieb ECB ohrozené?

Predbežné PMI za máj 2026:
Nemecko:
- Výrobný PMI: 49,9 vs. očakávanie 51,0
- PMI v službách: 47,8 vs. očakávanie 47,0
Francúzsko:
- Výrobný PMI: 48,9 vs. očakávanie 52,5
- PMI v službách: 42,9 vs. očakávanie 46,6
Komentár k trhu
Kompletný súbor májových údajov PMI z dvoch najväčších ekonomík eurozóny vykresľuje veľmi znepokojivý obraz ekonomickej kondície starého kontinentu. Hoci nemecký sektor služieb dokázal mierne prekonať trhový konsenzus (47,8 bodu vs. prognóza 47,0), stále zostáva pod kľúčovou hranicou 50 bodov. To signalizuje pokračujúci pokles v tomto segmente. Situáciu v Nemecku zhoršuje výrobný sektor, ktorý sa nečakane vrátil do pásma kontrakcie a klesol na 49,9 bodu. Môže to byť dôsledok rastúcich nákladov na energie, ktoré sú kľúčové pre energeticky náročnú nemeckú ekonomiku. Nemecko sa od roku 2022 stále nedokázalo plne zotaviť, keďže muselo ukončiť odber lacného ruského plynu a prejsť na drahšie alternatívy z iných smerov alebo na iné zdroje energie.
Situácia vo Francúzsku vyzerá ešte horšie. Výrobný sektor výrazne sklamal a dosiahol iba 48,9 bodu oproti optimistickému trhovému očakávaniu 52,5 bodu, ktoré už samo malo predstavovať mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim údajom 42,8 bodu. Skutočný prepad však prišiel pri francúzskom indexe služieb, ktorý sa prepadol na hlboko kritickú úroveň 42,9 bodu a výrazne zaostal za prognózami (46,6 bodu).
Treba zdôrazniť, že súčasné zhoršenie sentimentu má globálny charakter. Aj dnešné údaje z Ázie boli veľmi slabé. Ranné dáta z ázijsko-pacifického regiónu signalizovali jasné spomalenie ekonomiky. Napríklad v Japonsku kompozitný PMI klesol na 5-mesačné minimum (51,1 bodu vs. predchádzajúcich 52,2 bodu), k čomu prispela prvá stagnácia sektora služieb za viac než rok a slabší prílev nových exportných objednávok. Podobné známky opatrnosti a slabnúceho dopytu sa objavili aj na ďalších ázijských trhoch, čo vyvoláva obavy z globálne synchronizovaného spomalenia ekonomiky.
Reakcia FX trhu
Slabé makroekonomické údaje z Európy okamžite zasiahli valuáciu spoločnej meny. Pár EURUSD reaguje na slabé európske údaje prudkými a dynamickými stratami. Investori masívne predávajú euro a kurz menového páru rýchlo stráca pôdu pod nohami. Zároveň preráža lokálne úrovne podpory. Kapitálový trh prehodnocuje očakávania týkajúce sa krokov Európskej centrálnej banky, keďže sa obáva, že by eurozóna mohla skĺznuť do hlbšej recesie.
