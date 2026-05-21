BREAKING: Zmiešané PMI z USA

21.05.2026 – PMI v službách a výrobe za máj:
- Výrobný PMI: 55,3. Očakávanie: 54,0. Predchádzajúci: 54,5.
- PMI v službách: 51,0. Očakávanie: 50,9. Predchádzajúci: 51,0.
Výrobný PMI dopadol nad očakávania, čo naznačuje zlepšenie sentimentu medzi manažérmi v tomto sektore. Služby však zaznamenali nečakaný, hoci mierny pokles.
To môže byť súčasťou širšieho trendu, v ktorom výroba ťaží zo štrukturálnych investičných tokov od technologických firiem a americkej vlády, zatiaľ čo služby sa naďalej potýkajú so slabnúcim spotrebiteľským sentimentom.
Reakcia trhu na zverejnenie údajov bola zanedbateľná.
EURUSD (M1)
Zdroj: xStation5
