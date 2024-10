Ekonomický kalendár: Augustová správa o CPI v USA v centre pozornosti Wall Street

Slabšia nálada pri otvorení európskeho akciového trhu po zmiešanej seanse na Wall Street a poklese ázijských akcií

Japonský jen posilňuje na vlne komentárov Nakagawu z BoJ a očakávanej zmeny dynamiky politiky Fedu

Investori očakávajú údaje o indexe spotrebiteľských cien zo Spojených štátov za august (14:30), ktoré sú hlavným makročíslom dňa

Globálni investori dnes očakávajú zverejnenie správy o inflácii CPI zo Spojených štátov, hoci jej zverejnenie môže na trh priniesť neistotu - najmä vzhľadom na prevládajúcu náladu a skutočnosť, že investori, trochu vystrašení oslabením trhu práce, by radi videli, aby Federálny rezervný systém čo najskôr znížil sadzby. Reakcia by mohla byť tým väčšia, čím viac sa bude čítanie líšiť od konsenzu. V tomto prípade by nárast inflácie mohol investorov vystrašiť a spôsobiť pokles očakávaného rozsahu uvoľňovania menovej politiky Fedu (a posilnenie dolára a pravdepodobný rast USDJPY).

Na druhej strane výrazný pokles cien ropy (a pohonných hmôt) môže zmierniť prípadné „sklamanie“ z nárastu CPI a spôsobiť, že trh bude vyššie údaje čítať skôr ako dôkaz, že ekonomika príliš neoslabuje. Naopak, oveľa nižší CPI, ako sa očakávalo, by mohol viesť k zvýšeniu obáv o skutočné zdravie spotrebiteľov. Ani tento scenár pre indexy nevyzerá pozitívne, hoci by mohol podnietiť Fed k tomu, aby na septembrovom zasadaní urobil krok o 50 bázických bodov.

Investori pravdepodobne rýchlo nazrú do vnútra správy a budú pozorne sledovať, ktoré inflačné segmenty prispeli k poklesu, resp. rastu cien. Ak oveľa nižšie ceny benzínu podporia nižšie údaje o CPI, bez „obáv o ekonomický dopyt“ - mal by to byť pre Wall Street „najlepší scenár“. V súčasnosti zostáva reakcia na správu neistá a je pravdepodobné, že neistota na akciových indexoch pretrvá až do 14:30. Po včerajšom takmer 5 % poklese ropy budú investori pozorne sledovať zmenu stavu zásob podľa EIA, kde investori očakávajú nezmenený údaj o zásobách benzínu a nárast zásob ropy o viac ako 1 mil. barelov po predchádzajúcom poklese o takmer 7 mil. barelov.

Makro kalendár



14:30 , USA - Inflácia CPI za august. Očakáva sa: 2,5 % r/r Predpokladá sa: 2,9 % (prognóza: 0,2 % m/m oproti predchádzajúcim 0,2 %).

Jadrová inflácia CPI. Očakáva sa:3,2 % r/r Predchádzajúca: 3,2 % r/r: (prognóza: 0,2 % m/m oproti predchádzajúcim 0,2 %)

16:30 , Zmena stavu zásob ropy podľa americkej agentúry EIA: 1,05 mil. barelov oproti predchádzajúcim -6,87 mil. barelov.