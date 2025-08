Ceny ropy oslabujú kvôli Trumpovým clám a nečakanému nárastu zásob v USA

Ceny ropy dnes mierne klesli, keďže trh zvažuje politické riziká spojené s plánovanými clami Donalda Trumpa a zároveň reaguje na prekvapivý nárast amerických zásob ropy.

Septembrový kontrakt na Brent stratil 0,83 % na 72,63 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI klesla o 0,97 % na 69,32 USD. Oba benchmarky tak zmazali časť stredajších ziskov, kedy si pripísali približne 1 %.

Napätie na trhu vyvolala najmä Trumpova hrozba uvalenia 100 % ciel na obchodných partnerov Ruska, ak Kremeľ do 10–12 dní nepristúpi na ukončenie vojny na Ukrajine. Takéto opatrenia by mohli narušiť globálne toky ropy, najmä smerom do Číny – najväčšieho odberateľa ruskej ropy – ktorá bola taktiež varovaná pred ekonomickými dôsledkami ďalšej spolupráce s Moskvou.

Okrem geopolitiky na pokles cien vplývali aj údaje o zásobách ropy v USA. Podľa EIA zásoby ropy nečakane vzrástli o 7,7 milióna barelov na 426,7 milióna, pričom analytici očakávali pokles o 1,3 milióna barelov. Dôvodom bol najmä pokles exportov. Naopak, zásoby benzínu klesli o 2,7 milióna barelov, teda viac než štvornásobne oproti očakávaniam, čo podčiarkuje silný dopyt počas letnej motoristickej sezóny.

Analytici sa zhodujú, že rast zásob ropy je medvedím signálom, no silná spotreba benzínu ho čiastočne kompenzuje. Trh tak zatiaľ vyčkáva na väčšiu istotu ohľadom vývoja obchodnej politiky USA a na možné ďalšie geopolitické eskalácie, ktoré by mohli ovplyvniť ponuku.

Graf OIL.WTI (H4)

Cena americkej ropy WTI sa po výraznom raste dostala do fázy krátkodobej korekcie, pričom aktuálne osciluje okolo úrovne 68,63 USD za barel. Tento pokles nasleduje po prudkom raste, kedy cena počas niekoľkých dní otestovala horné pásmo Bollingerovho pásma na úrovni 70,4 USD, čo často signalizuje dočasné prekúpenie trhu.

V súčasnosti sa cena vracia späť smerom k stredovej línii Bollingerovho pásma (67,63 USD), ktorá môže poslúžiť ako prvá technická podpora. Ak by táto úroveň neobstála, ďalšiu oporu možno hľadať na dolnej hranici pásma pri cene 64,19 USD.

CCI kleslo na hodnotu -34,7, čo poukazuje na stratu býčieho momenta a potvrdzuje korekčnú fázu. Zároveň zostáva objem obchodov zvýšený, čo naznačuje, že trh je nervózny a reaguje na makroekonomické a geopolitické správy.

Zdroj: xStation5

