Ekonomický kalendár: Davos a kvartálne tržby na Wall Street 🔎

Tento týždeň začína každoročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra v Davose, na ktorom sa zúčastní približne 3 000 účastníkov, vrátane miliardárov s kombinovaným majetkom presahujúcim 500 miliárd USD, ako aj obchodní lídri, bankári a politici.
Neskôr v týždni sa dozvieme aj rozhodnutie Bank of Japan o úrokových sadzbách.
Detailný kalendár na tento týždeň (UTC+1):
Pondelok 19. januára
-
celý deň – sviatok v USA
-
celý deň – začiatok fóra v Davose
-
03:00 – HDP, maloobchodné tržby a priemyselná výroba v Číne
-
11:00 – inflácia HICP v eurozóne
-
14:30 – inflácia CPI v Kanade
Utorok 20. januára
-
02:00 – rozhodnutie o sadzbách v Číne
-
08:00 – inflácia PPI v Nemecku
-
08:00 – údaje z trhu práce v Spojenom kráľovstve
-
08:30 – inflácia PPI vo Švajčiarsku
-
po skončení obchodovania – výsledky Netflixu
Streda 21. decembra
-
celý deň – prejav Donalda Trumpa v Davose
-
08:00 – inflácia CPI a PPI v Spojenom kráľovstve
-
08:30 – prejav Christine Lagardeovej (ECB)
-
17:45 – prejav Christine Lagardeovej (ECB)
-
22:40 – týždenné údaje API o zásobách ropy v USA
Štvrtok 22. januára
-
celý deň – sviatok v Číne
-
01:30 – údaje z trhu práce v Austrálii
-
10:00 – rozhodnutie Norgesbank
-
10:00 – údaje z trhu práce a priemyslu v Poľsku
-
13:30 – Zápisnica zo zasadnutia ECB
-
14:30 – údaje o HDP v USA / žiadosti o podporu
-
16:30 – údaje EIA o zásobách plynu v USA
-
18:00 – údaje DoE o zásobách ropy v USA
-
po skončení obchodovania – výsledky Intelu
Piatok 23. januára
-
00:30 – inflácia CPI v Japonsku
-
02:00 – rozhodnutie Bank of Japan
-
10:00 – PMI eurozóny za služby a priemysel (január)
-
11:00 – prejav Christine Lagardeovej (ECB)
-
15:45 – PMI v USA za služby a priemysel (január)
-
16:00 – údaje University of Michigan (január)
Tento týždeň prinesie aj výsledky firiem zo „starej ekonomiky“, spolu so správami technologických spoločností. Nasledujúce spoločnosti zverejnia svoje kvartálne výsledky:
