Ekonomický kalendár: dnešnou kľúčovou správou je oneskorená správa o PCE 🔎

Dnešný makroekonomický kalendár je pomerne ľahký. Jedinou správou globálneho významu je oneskorená správa PCE za september. Skutočnosť, že odráža septembrové dáta, ďalej znižuje jej význam a reakcia trhu je slabšia, než by bola pri čerstvom zverejnení.
Okrem toho dostaneme aj predbežný report University of Michigan za december a údaje z trhu práce v Kanade — mieru nezamestnanosti a zmenu zamestnanosti.
Detailný kalendár na dnešný deň:
08:00, Nemecko – Továrenské objednávky za október:
-
Nemecké továrenské objednávky: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúce 1,1 % m/m;
11:00, Eurozóna – Dáta o HDP:
-
HDP: prognóza 1,4 % r/r; predchádzajúce 1,5 % r/r;
-
HDP (Q3): prognóza 0,2 % q/q; predchádzajúce 0,1 % q/q;
14:30, Kanada – Údaje z trhu práce za november:
-
Zmena zamestnanosti: prognóza -1,5 tis.; predchádzajúce 66,6 tis.;
-
Zmena plnej zamestnanosti: predchádzajúce -18,5 tis.;
-
Zmena čiastočnej zamestnanosti: predchádzajúce 85,1 tis.;
-
Miera nezamestnanosti: prognóza 7,0 %; predchádzajúce 6,9 %;
-
Priemerná hodinová mzda (stáli zamestnanci): predchádzajúce 4,0 %;
-
Miera participácie: predchádzajúce 65,3 %;
16:00, Spojené štáty – Inflačné dáta za september:
-
PCE index cien: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúce 0,3 % m/m;
-
PCE index cien: prognóza 2,8 % r/r; predchádzajúce 2,7 % r/r;
-
Jádrový PCE index cien: prognóza 0,2 % m/m; predchádzajúce 0,2 % m/m;
-
Jádrový PCE index cien: prognóza 2,9 % r/r; predchádzajúce 2,9 % r/r;
-
Osobné príjmy: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúce 0,4 % m/m;
-
Osobné výdavky: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúce 0,6 % m/m
