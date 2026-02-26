Ekonomický kalendár: Rokovania USA – Irán v Ženeve v centre pozornosti

Dnešná európska seansa by mala byť pokojná, bez významných makroekonomických publikácií. Pozornosť trhu sa preto sústreďuje na tretie kolo jadrových rokovaní medzi USA a Iránom v Ženeve, ktoré je vnímané ako posledná šanca zabrániť eskalácii konfliktu.
V americkej seanse budú kľúčové údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti. Hodnoty blízke očakávaniam by však nemali mať výrazný dopad na trh. Investori môžu sledovať aj prejavy Lagardeovej a Lombardelliovej z ECB a BoE.
Kalendár:
- 09:30 🇪🇺 Prejav prezidentky ECB Lagardeovej (bez odhadu)
- 11:00 🇪🇺 Spotrebiteľská dôvera (február): prognóza -12,2, predchádzajúca -12,2
- 11:00 🇪🇺 Indikátor ekonomického sentimentu (február): prognóza 99,4, predchádzajúca 99,8
- 11:00 🇪🇺 Podnikateľská klíma (február): prognóza 7,2, predchádzajúca 7,5
- 11:00 🇪🇺 Sentiment v sektore služieb (február): prognóza -6,8, predchádzajúca -6,1
- 11:20 🇬🇧 Prejav Lombardelliovej z Bank of England (bez odhadu)
- 14:30 🇺🇸 Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti (13. februára): prognóza 1,869 mil., predchádzajúca 1,860 mil.
- 14:30 🇺🇸 Štvortýždňový priemer nových žiadostí (20. februára): prognóza 219 tis., predchádzajúca 219 tis.
- 14:30 🇺🇸 Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti (20. februára): prognóza 216 tis., predchádzajúca 206 tis.
- 16:00 🇺🇸 Bežný účet (Q4): prognóza -9,68 mld., predchádzajúca -7,70 mld.
- 16:30 🇺🇸 Zmena zásob zemného plynu podľa EIA (20. februára): prognóza -144 mld., predchádzajúca -144 mld.
- 17:00 🇺🇸 Index výrobnej aktivity Kansas Fed (február): prognóza -2, predchádzajúca -2
