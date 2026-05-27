Ekonomický kalendár: Index richmondského Fedu a výsledky zaujímavých spoločností 🔎

Globálne trhy zostávajú pod vplyvom dvoch protichodných síl: jastrabích signálov centrálnych bánk a optimizmu okolo technologického sektora. US500 a US100 uzavreli seansu na rekordných maximách, podporené silnými ziskmi polovodičových spoločností vrátane Micron Technology. Centrálne banky zároveň naďalej varujú, že boj s infláciou ešte nie je ukončený.
Na komoditnom trhu zostáva kľúčový vývoj na Blízkom východe. Výhlaď na zlepšenie vzťahov medzi USA a Iránom a možné znovuotvorenie Hormuzského prielivu znížili geopolitickú prémiu na trhu s ropou. WTI sa stiahla smerom k pásmu 91–92 USD za barel.
Čo sa už stalo?
Makrodáta
RBNZ ponechala sadzbu OCR na 2,25 %, rozhodnutie však vyznelo výrazne jastrabo. Hlasovanie výboru skončilo remízou 3–3 a rozhodujúci hlas guvernérky Anny Breman ponechal sadzby bez zmeny. NZD po rozhodnutí výrazne posilnil.
Austrálska inflácia CPI spomalila na 4,2 % y/y z predchádzajúcich 4,6 %, pod konsenzom 4,4 %. Jadrová inflácia zároveň vzrástla na 3,4 % y/y, čo poukazuje na pretrvávajúce cenové tlaky.
Bank of Japan si zachovala pripravenosť na ďalšie sprísnenie menovej politiky, hoci naďalej sleduje vplyv geopolitického napätia na ekonomiku.
Čo nás dnes čaká?
Kľúčové makrodáta
- 08:45, Francúzsko – spotrebiteľská dôvera. Konsenzus: 85, predchádzajúce: 84.
- 13:00, USA – dáta MBA z hypotekárneho trhu. Trh sa zameria na sadzby 30-ročných hypoték a týždennú zmenu žiadostí o hypotéky.
- 16:00, USA – výrobný index richmondského Fedu. Konsenzus: 4, predchádzajúce: 3.
- 22:30, USA – report API o zásobách ropy. Predchádzajúci údaj ukázal pokles zásob o 9,1 milióna barelov.
Kľúčové firemné udalosti
- USA, pred seansou: tržby zverejnia okrem iných spoločnosti PDD Holdings, Dick's Sporting Goods, Abercrombie & Fitch a Bank of Montreal.
- USA, po seanse: reporty zverejnia Salesforce, HP, Marvell Technology, Nutanix a Agilent Technologies.
