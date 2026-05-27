NZD najsilnejšou menou po jastrabom prekvapení zo strany RBNZ 📄

RBNZ: jastrabie ponechanie sadzieb
RBNZ prišla s rozhodnutím, ktoré trh interpretoval ako klasické „jastrabie ponechanie sadzieb“. Oficiálna hotovostná sadzba OCR zostala bez zmeny na 2,25 %, ale až po vzácnom hlasovaní 3–3 v rámci menového výboru. Guvernérka Anna Breman, Karen Silk a Paul Conway hlasovali za ponechanie sadzieb bez zmeny, zatiaľ čo Carl Hansen, Hayley Gourley a Prasanna Gai podporili okamžité zvýšenie o 25 bb na 2,50 %. Rozhodujúci hlas Breman ponechal politiku bez zmeny, širšie posolstvo však bolo jasné: fáza uvoľňovania sa skončila a ďalší krok bude smerom nahor. RBNZ výslovne uviedla, že OCR bude musieť rásť skôr a výraznejšie, než banka očakávala ešte vo februári.
Náročnejšie makroekonomické prostredie
Makroekonomické pozadie sa výrazne skomplikovalo. Centrálna banka teraz čelí negatívnemu ponukovému šoku spôsobenému konfliktom na Blízkom východe, najmä cez vyššie ceny ropy, plynu a petrochemických produktov, zatiaľ čo domáci dopyt už začína slabnúť. Inflácia má podľa nových očakávaní dosiahnuť vrchol na 4,3 % v 3. štvrťroku 2026. Návrat k 2% inflačnému cieľu sa neočakáva skôr než v polovici roka 2027. Zároveň sa zhoršili ukazovatele nálady firiem a spotrebiteľov, aktivita na trhu s bývaním aj náborové plány podnikov.
V praxi to znamená, že RBNZ čelí zložitej kombinácii faktorov:
- inflačné riziká sú zreteľne vyššie, najmä ak firmy a zamestnanci začnú vnímať energetický šok ako trvalý;
- riziká pre rast sú zreteľne nižšie, keďže vyššie náklady na palivá znižujú reálne príjmy, marže a spotrebu;
- voľná kapacita v ekonomike a zvýšená nezamestnanosť by mali čiastočne obmedziť sekundárne efekty, ale nie natoľko, aby banka mohla ignorovať riziko zakorenenia inflácie.
Dopady pre investorov
Kľúčovým záverom pre investorov je, že rozhodnutie nebolo holubičie, hoci sadzby zostali bez zmeny. Všetkých šesť členov MPC sa zhodlo, že zvýšenie sadzieb na nadchádzajúcich zasadnutiach bude pravdepodobne potrebné, aby sa krátkodobá inflácia nepremietla do strednodobých inflačných očakávaní. Aktualizovaná trajektória sadzieb poukazuje na výrazne reštriktívnejší postoj v budúcnosti a komentáre trhu naznačujú vysokú pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb na zasadnutiach v júli, septembri a októbri.
Reakcia novozélandského dolára
Novozélandský dolár reagoval rastom. Trh sa viac sústredil na jastrabí výhlaď než na samotné ponechanie sadzieb. NZDUSD po zverejnení rozhodnutia vzrástol o 0,70 % smerom k oblasti 0,5870. Takáto reakcia je logická: rozdelené hlasovanie, vyššia trajektória OCR a jasný signál, že zvýšenie sadzieb je neskôr v tomto roku pravdepodobné, podporujú menu cez očakávania širších úrokových diferenciálov.
Zároveň však rastový potenciál nemusí byť jednosmerný. Rovnaké vyhlásenie zdôraznilo aj slabší domáci rast, krehkú ekonomickú náladu a riziká pre aktivitu. Samotná RBNZ navyše upozornila na vysokú volatilitu obchodne váženého kurzu NZD.
