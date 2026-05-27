Ranné zhrnutie (27.05.2026)

- RBNZ ponechala sadzbu OCR bez zmeny na 2,25 %, rozhodnutie však padlo až po hlasovaní 3–3 vo výbore a rozhodujúcom hlase guvernérky Anny Breman.
- Všetci tvorcovia menovej politiky sa zhodli, že ďalšie zvyšovanie sadzieb bude pravdepodobne potrebné. Spor sa týkal iba načasovania začiatku. Aktualizovaná trajektória OCR bola výrazne revidovaná smerom nahor. Terminálna sadzba sa novo očakáva na 3,28 % do júna 2029.
- Novozélandský dolár posilňuje o 0,5–0,7 % voči ostatným menám G10.
- Guvernérka Breman zdôraznila, že konflikt na Blízkom východe bol priamym dôvodom na ponechanie sadzieb bez zmeny na aktuálnom zasadnutí. Aj keby sa konflikt okamžite skončil, inflačné účinky by mali pretrvávať dlhší čas.
- Narušenie lodnej dopravy zvýšilo infláciu nielen cez ceny palív, ale aj cez širšie náklady na dopravu a pomalší ekonomický rast. To znamená, že samotné geopolitické riešenie neodstráni potrebu ďalšieho sprísnenia menovej politiky.
- Austrálska inflácia CPI v apríli spomalila na 4,2 % y/y, pod očakávania trhu, najmä pre dočasné zníženie dane z palív. Zároveň očistená jadrová inflácia vzrástla na 3,4 %, najvyššiu úroveň od konca roka 2024.
- Guvernér BOJ Kazuo Ueda a oficiálne komentáre naznačujú možnosť zvýšenia sadzieb na zasadnutí 16. júna. Ueda označil konflikt na Blízkom východe za „piaty ropný šok“ pre Japonsko.
- USA zaútočili na iránske lode obvinené z kladenia mín pri Hormuzskom prielive, čo vyvolalo iránsku reakciu a ďalšie americké údery. Napriek tomu iránsky vyjednávač zostal v Katare, čo signalizuje, že diplomatické kanály stále fungujú.
- OIL klesá smerom k 95 USD za barel, zatiaľ čo WTI oslabuje na 91,90 USD za barel. Objavili sa správy naznačujúce, že dohoda už mohla byť dosiahnutá.
- Trumpova administratíva zrejme dáva Izraelu priestor na operácie proti Hizballáhu v Libanone. Podľa správ Izrael eliminoval nového veliteľa Qassam.
- Goldman Sachs zvýšil svoj cieľový odhad pre index S&P 500 na koniec roka 2026 na 8 000 bodov z predchádzajúcich 7 600.
